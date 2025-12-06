تعادل منتخب مصر الثاني أمام نظيره الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة منتخب مصر الثاني أمام منتخب الكويت بنتيجة (1-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

وتقاسم منتخبا مصر والكويت نقاط اللقاء، ليتقاسما صدارة المجموعة الثالثة برصيد نقطة، قبل مواجهة الإمارات والأردن.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العرب

بعد التعادل مع منتخب الكويت، يستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الإماراتي، يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.