المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد التعادل مع الكويت.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العرب

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:45 م 02/12/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

تعادل منتخب مصر الثاني أمام نظيره الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة منتخب مصر الثاني أمام منتخب الكويت بنتيجة (1-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

وتقاسم منتخبا مصر والكويت نقاط اللقاء، ليتقاسما صدارة المجموعة الثالثة برصيد نقطة، قبل مواجهة الإمارات والأردن.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العرب

بعد التعادل مع منتخب الكويت، يستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الإماراتي، يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر الثاني القادمة
منتخب مصر الإمارات كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
الكويت

الكويت

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

0 0
عمان

عمان

18

تشتيت وابعاد من دفاع عمان بعد كرة طولية من خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg