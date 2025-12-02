المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

طولان: الشوط الأول أمام الكويت ينتهي بفارق 4 أو 5 أهداف.. ومن يهدر يعاقب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:46 م 02/12/2025
حلمي طولان

حلمي طولان - مدرب منتخب مصر الثاني

يرى حلمي طولان، مدرب منتخب مصر، أن الشوط الأول من مباراة منتخبنا الوطني كان ينتهي بالتقدم بـ4 أو 5 أهداف، مشيرا إلى أن القادم سيكون أفضل للمنتخب المصري في كأس العرب.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وقال طولان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "هذه هي كرة القدم، الشوط الأول ينتهي بتقدمنا 4 أو 5 أهداف وكذلك الشوط الثاني، لكن في كرة القدم من يهدر سيعاقب".

وأضاف: "اللاعبون قدموا كل ما عليهم، ونجحنا في تسجيل هدف من ركلة الجزاء الثانية في المباراة وأهدرنا الركلة الأولى، لكن سنعوض في القادم إن شاء الله".

وبادر منتخب الكويت بالتسجيل في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، ثم أحرز محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 83 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للحارس الكويتي سعود الحوشان بسبب تدخله العنيف على مروان حمدي في منطقة الجزاء.

مباراة الكويت القادمة
الكويت حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

