شهدت مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس العرب 2025، مشادات قوية بين لاعبي الفريقين.

وتعادل منتخب مصر الثاني مع الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025.

ودخل لاعبو منتخب مصر الثاني أمام الكويت في مشادات قوية، عقب صافرة الحكم النرويجي، سفين إسكوس، معلنًا نهاية المباراة.

وكانت بداية الشرارة، باحتكاك بين مروان حمدي، لاعب منتخب مصر، وأحد لاعبي منتخبي الكويت، وانضم للأول فيها، أحمد هاني، الظهير الأيمن للفراعنة، الذي تواجد على مقاعد البدلاء.

وتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء الأزمة، بجانب عناصر الجهازين الفني، ونجحوا جميعًا في إبعاد مروان حمدي، عن لاعب منتخب الكويت، قبل أن يغادر الجميع أرضية الملعب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، مع منتخبات، الكويت، والإمارات، والأردن.