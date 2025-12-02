المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

مشادات بين لاعبي مصر والكويت بعد التعادل في كأس العرب 2025

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:47 م 02/12/2025
مشادات لاعبي مصر والكويت

مشادات بين لاعبي مصر والكويت

شهدت مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس العرب 2025، مشادات قوية بين لاعبي الفريقين.

وتعادل منتخب مصر الثاني مع الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025.

ودخل لاعبو منتخب مصر الثاني أمام الكويت في مشادات قوية، عقب صافرة الحكم النرويجي، سفين إسكوس، معلنًا نهاية المباراة.

وكانت بداية الشرارة، باحتكاك بين مروان حمدي، لاعب منتخب مصر، وأحد لاعبي منتخبي الكويت، وانضم للأول فيها، أحمد هاني، الظهير الأيمن للفراعنة، الذي تواجد على مقاعد البدلاء.

وتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء الأزمة، بجانب عناصر الجهازين الفني، ونجحوا جميعًا في إبعاد مروان حمدي، عن لاعب منتخب الكويت، قبل أن يغادر الجميع أرضية الملعب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، مع منتخبات، الكويت، والإمارات، والأردن.

مباراة الكويت القادمة
منتخب مصر كأس العرب مروان حمدي منتخب مصر الثاني

مباشر
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
الكويت

الكويت

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

0 0
عمان

عمان

15

خطأ لصالح منتخب عمان من مكان جيد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
