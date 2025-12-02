علقت صحف الكويت على التعادل الذي بدأ به منتخب مصر مع المنتخب الكويتي في بطولة كأس العرب 2025.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وتستضيف دولة قطر بطولة كأس العرب 2025 حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وبادر منتخب الكويت بالتسجيل في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، ثم أحرز محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 83 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للحارس الكويتي سعود الحوشان بسبب تدخله العنيف على مروان حمدي في منطقة الجزاء.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ كأس العرب، التي تشارك فيها مصر بالمنتخب الثاني بعد نسختي 1992 و2021، مقابل الدفع بمنتخب الشباب في بطولة 1998 والأولمبي في 2012، بينما كان الحضور الوحيد بالمنتخب الأول في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن.

كيف علقت صحف الكويت؟

واكتفت الصحف الكويتية بمتابعة تعادل مع منتخب مصر مع الكويت عن طريق الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت البداية مع صحيفة "الوطن" الكويتية، والتي أشارت إلى أن منتخب مصر تعادل مع الكويت في مباراة مثيرة بافتتاح مبارياتهما في كأس العرب.

أما صحيفة "الجريدة" فأوضحت أن منتخب الكويت اكتفى بالحصول على نقطة التعادل أمام منتخب مصر، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وأخيرا وكالة الأنباء الكويتية، وصفت المباراة بشكل تقليدي حيث أوضحت أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مباريات المجموعة الثالثة من كأس العرب 2025.