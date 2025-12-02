المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"اكتفى بالنقطة".. كيف علقت صحف الكويت على التعادل مع منتخب مصر في كأس العرب؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:28 م 02/12/2025
منتخب مصر والكويت

صورة من مباراة منتخب مصر والكويت

علقت صحف الكويت على التعادل الذي بدأ به منتخب مصر مع المنتخب الكويتي في بطولة كأس العرب 2025.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وتستضيف دولة قطر بطولة كأس العرب 2025 حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وبادر منتخب الكويت بالتسجيل في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، ثم أحرز محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 83 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للحارس الكويتي سعود الحوشان بسبب تدخله العنيف على مروان حمدي في منطقة الجزاء.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ كأس العرب، التي تشارك فيها مصر بالمنتخب الثاني بعد نسختي 1992 و2021، مقابل الدفع بمنتخب الشباب في بطولة 1998 والأولمبي في 2012، بينما كان الحضور الوحيد بالمنتخب الأول في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن.

كيف علقت صحف الكويت؟

واكتفت الصحف الكويتية بمتابعة تعادل مع منتخب مصر مع الكويت عن طريق الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت البداية مع صحيفة "الوطن" الكويتية، والتي أشارت إلى أن منتخب مصر تعادل مع الكويت في مباراة مثيرة بافتتاح مبارياتهما في كأس العرب.

أما صحيفة "الجريدة" فأوضحت أن منتخب الكويت اكتفى بالحصول على نقطة التعادل أمام منتخب مصر، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وأخيرا وكالة الأنباء الكويتية، وصفت المباراة بشكل تقليدي حيث أوضحت أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مباريات المجموعة الثالثة من كأس العرب 2025.

مباراة الكويت القادمة
منتخب مصر، صحف الكويت، الكويت، كأس العرب

ما قبل المباراة
فولهام

فولهام

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2

ويجلس النجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء الفريق الأزرق السماوي أمام فولهام، والتي تضم كلاً من: "ترافورد، ستونز، آكي، مرموش، شرقي، آيت نوري، سافينيو، خوسانوف، لويس".

تفاصيل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

2 1
عمان

عمان

90

القائم يعلن 7 دقائق وقت بدل ضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
