امتلأت مباراة منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب، بمشاعر الحب والوفاء تجاه اللاعب الراحل أحمد رفعت، الذي ودع عالمنا في السادس من شهر يوليو بالعام الماضي 2024.

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره الكويت بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب.

طالع لقطات العرفان والوفاء لمنتخب مصر تجاه أحمد رفعت بالضغط هنا.

منتخب مصر لا ينسى أحمد رفعت

أعادت مشاركة منتخب مصر في مسابقة كأس العرب، المستوى المميز الذي ظهر به لاعب الفراعنة أحمد رفعت خلال النسخة الماضية من البطولة، والتي شهدت تألقه الملحوظ.

وصنع منتخب مصر قميصًا خاصًا للراحل أحمد رفعت، ظهر قبل مباراة كتيبة حلمي طولان أمام الكويت، في غرفة ملابس الفريق.

وحرص لاعبو منتخب مصر على حمل قميص أحمد رفعت، خلال الصورة الجماعية للفريق قبل انطلاق المباراة أمام الكويت، تعبيرًا عن حالة الوفاء المسيطرة على الأجواء داخل معسكر الفراعنة لأحد نجوم الجيل الحالي.

لم تنته مظاهر الوفاء والإخلاص عند هذا الحد، إذ اتجه محمد مجدي أفشة إلى مقاعد بدلاء منتخب مصر، عقب تسجيله أمام الكويت ليحتفل بقميص أحمد رفعت ويقبله في قلب ملعب لوسيل.

طالع لقطات الوفاء من لاعبي منتخب مصر تجاه أحمد رفعت بالضغط هنا، أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.