المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

2 1
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم مشاركته كبديل.. أفشة يتوج بجائزة أفضل لاعب في افتتاح مشوار مصر بكأس العرب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:36 م 02/12/2025
أفشة

محمد مجدي أفشة

حصد محمد مجدي أفشة، نجم منتخب مصر، جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام الكويت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

أفشة يخطف الأضواء ويتوج بجائزة رجل اللقاء

وأقيمت المواجهة على ملعب لوسيل، حيث دفع الجهاز الفني لمصر بقيادة حلمي طولان بأفشة في الدقيقة 61، ليصنع الفارق فور دخوله.

وتقدم المنتخب الكويتي بهدف عبر فهد الهاجري في الدقيقة 64، قبل أن يتمكن أفشة من إدراك التعادل لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة 88، ليصبح صاحب أول هدف لمنتخب الفراعنة في النسخة الحالية من البطولة.

وكان عمرو السولية قد أهدر ركلة جزاء لمصر في الدقيقة 38، ليأتي أفشة لاحقًا ويسجل أول ركلة جزاء تُترجم إلى هدف في كأس العرب 2025، بعد أول ركلة مهدرة في المباراة والبطولة بشكل عام.

وأعاد هدف أفشة في شباك الكويت للأذهان لمسته الحاسمة في النسخة الماضية، حين افتتح أيضًا أهداف مصر في البطولة أمام لبنان قبل أربع سنوات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات والكويت، على أن تقام مواجهة الإمارات والأردن غدًا لحساب الجولة الأولى.

ويخوض الفراعنة مباراتهم الثانية أمام الإمارات يوم 6 ديسمبر، قبل ختام دور المجموعات بمواجهة الأردن في 9 ديسمبر.

منتخب مصر كأس العرب محمد مجدي أفشة مصر ضد الكويت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
فولهام

فولهام

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2

ويجلس النجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء الفريق الأزرق السماوي أمام فولهام، والتي تضم كلاً من: "ترافورد، ستونز، آكي، مرموش، شرقي، آيت نوري، سافينيو، خوسانوف، لويس".

تفاصيل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

2 1
عمان

عمان

90

القائم يعلن 7 دقائق وقت بدل ضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg