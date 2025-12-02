حصد محمد مجدي أفشة، نجم منتخب مصر، جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام الكويت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

أفشة يخطف الأضواء ويتوج بجائزة رجل اللقاء

وأقيمت المواجهة على ملعب لوسيل، حيث دفع الجهاز الفني لمصر بقيادة حلمي طولان بأفشة في الدقيقة 61، ليصنع الفارق فور دخوله.

وتقدم المنتخب الكويتي بهدف عبر فهد الهاجري في الدقيقة 64، قبل أن يتمكن أفشة من إدراك التعادل لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة 88، ليصبح صاحب أول هدف لمنتخب الفراعنة في النسخة الحالية من البطولة.

وكان عمرو السولية قد أهدر ركلة جزاء لمصر في الدقيقة 38، ليأتي أفشة لاحقًا ويسجل أول ركلة جزاء تُترجم إلى هدف في كأس العرب 2025، بعد أول ركلة مهدرة في المباراة والبطولة بشكل عام.

وأعاد هدف أفشة في شباك الكويت للأذهان لمسته الحاسمة في النسخة الماضية، حين افتتح أيضًا أهداف مصر في البطولة أمام لبنان قبل أربع سنوات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات والكويت، على أن تقام مواجهة الإمارات والأردن غدًا لحساب الجولة الأولى.

ويخوض الفراعنة مباراتهم الثانية أمام الإمارات يوم 6 ديسمبر، قبل ختام دور المجموعات بمواجهة الأردن في 9 ديسمبر.