حارس الكويت: منتخب مصر زعيم أفريقيا.. ونعد جماهيرنا بتعويض التعادل

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:51 م 02/12/2025
منتخب مصر

صورة من مباراة منتخب مصر والكويت

اعترف سليمان عبد الغفور، حارس مرمى منتخب الكويت، بقدرات منتخب مصر الفنية خلال بطولة كأس العرب 2025.

وقال حارس مرمى الكويت في تصريحات عبر قناة الكأس: "أحمد الله على النتيجة أمام منتخب مصر، حصلنا على نقطة وكان طموحنا الفوز، وجميع اللاعبين ركزوا على ذلك طوال الـ90 دقيقة، لكن هي تفاصيل صغيرة في النهاية".

وأضاف: "اتفقنا كلاعبين أن نقدم أفضل ما لدينا ونحاول تحقيق الفوز في جميع المباريات".

وأكمل: "واجهنا المنتخب المصري أحد أفضل المنتخبات العربية وزعيم أفريقيا، لا يهمني إذا كان الفريق الأول أم لا جميعهم على مستوى عال، وكنا نتمنى الفوز ولم يحالفنا التوفيق".

وواصل حارس مرمى منتخب الكويت: "كرة القدم تعترف بـ11 لاعب أمام 11 لاعب، نحترم المنتخب المصري لكن المنتخب الكويتي له اسمه وتاريخه وجماهيره وقدمنا مباراة كبيرة في النهاية".

قبل أن ينهي: "جماهير الكويت لها طعم خاص، واليوم كان حضورا جيدًا وصوت كل من حضر كان يهز المدرجات، وإن شاء الله نعدهم بالتعويض".

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ كأس العرب، التي تشارك فيها مصر بالمنتخب الثاني بعد نسختي 1992 و2021، مقابل الدفع بمنتخب الشباب في بطولة 1998 والأولمبي في 2012، بينما كان الحضور الوحيد بالمنتخب الأول في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن.

مباراة الكويت القادمة
منتخب مصر منتخب الكويت كأس العرب سليمان عبد الغفور

