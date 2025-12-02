تحدث محمد عواد، حارس مرمى منتخب مصر، عن تعادل الفراعنة أمام الكويت، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العرب، وجرت أحداثها على ملعب لوسيل.

وفُرض التعادل الإيجابي (1-1) على مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكويت، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العرب.

وافتتح فهد الهاجري التسجيل لصالح منتخب الكويت، في الدقيقة 64 من زمن المباراة، قبل أن يحرز محمد مجدي أفشة هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقيقتين من علامة الجزاء.

تصريحات محمد عواد

استهل محمد عواد، حارس مرمى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، تصريحاته عبر قناة "الكاس" قائلًا: "الحمد لله على النتيجة، ونشكر دولة قطر على التنظيم الرائع، وإن شاء الله نشهد بطولة مشرفة كما اعتدنا منهم".

وأضاف: "الحمد لله على النتيجة، أهدرنا العديد من الفرص أمام الكويت ولكن هذه هي كرة القدم، سنبدأ في معالجة الأخطاء الموجودة ونعمل على إنهاء الفرص التي أتيحت لنا، بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".

وأتم حارس منتخب مصر: "أمامنا مباراة الأردن والإمارات وإن شاء الله نحقق خلالهما النتيجة التي نرغب بها من أجل الصعود وبلوغ الدور القادم من البطولة".