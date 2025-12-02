المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

2 1
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عواد: أهدرنا العديد من الفرص أمام الكويت.. وسنبدأ في علاج الأخطاء

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:00 م 02/12/2025
محمد عواد

محمد عواد

تحدث محمد عواد، حارس مرمى منتخب مصر، عن تعادل الفراعنة أمام الكويت، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العرب، وجرت أحداثها على ملعب لوسيل.

وفُرض التعادل الإيجابي (1-1) على مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكويت، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العرب.

وافتتح فهد الهاجري التسجيل لصالح منتخب الكويت، في الدقيقة 64 من زمن المباراة، قبل أن يحرز محمد مجدي أفشة هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقيقتين من علامة الجزاء.

تصريحات محمد عواد

استهل محمد عواد، حارس مرمى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، تصريحاته عبر قناة "الكاس" قائلًا: "الحمد لله على النتيجة، ونشكر دولة قطر على التنظيم الرائع، وإن شاء الله نشهد بطولة مشرفة كما اعتدنا منهم".

وأضاف: "الحمد لله على النتيجة، أهدرنا العديد من الفرص أمام الكويت ولكن هذه هي كرة القدم، سنبدأ في معالجة الأخطاء الموجودة ونعمل على إنهاء الفرص التي أتيحت لنا، بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".

وأتم حارس منتخب مصر: "أمامنا مباراة الأردن والإمارات وإن شاء الله نحقق خلالهما النتيجة التي نرغب بها من أجل الصعود وبلوغ الدور القادم من البطولة".

مباراة مصر الثاني القادمة
منتخب مصر منتخب الكويت محمد عواد محمد عواد كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
فولهام

فولهام

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2

ويجلس النجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء الفريق الأزرق السماوي أمام فولهام، والتي تضم كلاً من: "ترافورد، ستونز، آكي، مرموش، شرقي، آيت نوري، سافينيو، خوسانوف، لويس".

تفاصيل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

2 1
عمان

عمان

90

القائم يعلن 7 دقائق وقت بدل ضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg