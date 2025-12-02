يؤمن كريم العراقي، لاعب منتخب مصر، بقدرات منتخبنا الوطني في الفوز خلال المباراتين القادمتين ببطولة كأس العرب، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين قدموا أداءً جيدًا أمام الكويت.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال العراقي في تصريحات عبر قناة الكاس: "نحمد الله على النتيجة ضد الكويت، لعبنا مباراة جيدة وجميع اللاعبين كانوا رجالًا وقدموا ما عليهم".

وأضاف: "من الصعب أن نكون مسيطرين على المباراة وتسكن شباكنا هدفا وهو أمر ليس سهلا، لكن نحن فريق كبير وقدمنا مباراة جيدة وعدنا في المباراة وتعادلنا وكان من الممكن أن نفوز".

وأنهى الظهير الأيمن لمنتخب مصر: "إن شاء الله سنستطيع الفوز في المباراتين القادمتين لعدم الدخول في الحسابات المعقدة في المجموعات".

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ كأس العرب، التي تشارك فيها مصر بالمنتخب الثاني بعد نسختي 1992 و2021، مقابل الدفع بمنتخب الشباب في بطولة 1998 والأولمبي في 2012، بينما كان الحضور الوحيد بالمنتخب الأول في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن.