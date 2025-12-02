المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

2 1
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كريم العراقي: سيطرنا على المباراة ضد الكويت.. ومنتخب مصر كان قريبا من الفوز

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:04 م 02/12/2025
كريم العراقي

كريم العراقي - لاعب منتخب مصر الثاني

يؤمن كريم العراقي، لاعب منتخب مصر، بقدرات منتخبنا الوطني في الفوز خلال المباراتين القادمتين ببطولة كأس العرب، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين قدموا أداءً جيدًا أمام الكويت.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال العراقي في تصريحات عبر قناة الكاس: "نحمد الله على النتيجة ضد الكويت، لعبنا مباراة جيدة وجميع اللاعبين كانوا رجالًا وقدموا ما عليهم".

وأضاف: "من الصعب أن نكون مسيطرين على المباراة وتسكن شباكنا هدفا وهو أمر ليس سهلا، لكن نحن فريق كبير وقدمنا مباراة جيدة وعدنا في المباراة وتعادلنا وكان من الممكن أن نفوز".

وأنهى الظهير الأيمن لمنتخب مصر: "إن شاء الله سنستطيع الفوز في المباراتين القادمتين لعدم الدخول في الحسابات المعقدة في المجموعات".

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ كأس العرب، التي تشارك فيها مصر بالمنتخب الثاني بعد نسختي 1992 و2021، مقابل الدفع بمنتخب الشباب في بطولة 1998 والأولمبي في 2012، بينما كان الحضور الوحيد بالمنتخب الأول في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن.

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
فولهام

فولهام

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2

ويجلس النجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء الفريق الأزرق السماوي أمام فولهام، والتي تضم كلاً من: "ترافورد، ستونز، آكي، مرموش، شرقي، آيت نوري، سافينيو، خوسانوف، لويس".

تفاصيل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

2 1
عمان

عمان

90

القائم يعلن 7 دقائق وقت بدل ضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
