ظهر حسام حسن، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، دون ابتسامة خلال تعليقه على تعادل الفراعنة أمام الكويت في البطولة، مؤكدًا على أن الفريق سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة.

وفُرض التعادل الإيجابي (1-1) على مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكويت، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العرب.

وافتتح فهد الهاجري التسجيل لصالح منتخب الكويت، في الدقيقة 64 من زمن المباراة، قبل أن يحرز محمد مجدي أفشة هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقيقتين من علامة الجزاء.

تصريحات حسام حسن

استهل حسام حسن، لاعب منتخب مصر، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "الكاس": "سعداء بالتواجد في قطر وسعداء بالتنظيم والملاعب".

وأضاف: "الحمد لله على النتيجة، حققنا نقطة لكننا عوقبنا بسبب إهدار بعض الفرص في الشوط الأول من المباراة، لكن هذه هي كرة القدم".

وواصل: "نلعب حتى آخر دقيقة من المباراة ونحن منتخب مصر، ومنذ قديم الأزل ونحن نستطيع العودة في النتيجة، التوفيق عامل مهم والحمد لله على التعادل وعدم الخسارة".

وأكمل: "نعد الجمهور ببذل أقصى ما لدينا ولن ندخر نحن اللاعبون والجهاز الفني جهدًا، الجميع يعمل من أجل منتخب مصر وإسعاد الشعب المصري".

وأتم: "منتخب مصر معروف بتاريخه الكبير في المنافسة على البطولات، ونسير حاليًا خطوة بخطوة، وسنعمل على إنهاء الفرص بشكل أفضل في الفترة القادمة، وسنسعى لتحقيق هدفنا والصعود كخطوة أولى".