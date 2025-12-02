المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

2 1
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

حسام حسن: منتخب مصر عوقب على إهدار الفرص.. ونعد الجماهير ببذل كل ما لدينا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:19 م 02/12/2025
حسام حسن بتدريبات سموحة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

ظهر حسام حسن، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، دون ابتسامة خلال تعليقه على تعادل الفراعنة أمام الكويت في البطولة، مؤكدًا على أن الفريق سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة.

وفُرض التعادل الإيجابي (1-1) على مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكويت، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العرب.

وافتتح فهد الهاجري التسجيل لصالح منتخب الكويت، في الدقيقة 64 من زمن المباراة، قبل أن يحرز محمد مجدي أفشة هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقيقتين من علامة الجزاء.

تصريحات حسام حسن

استهل حسام حسن، لاعب منتخب مصر، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "الكاس": "سعداء بالتواجد في قطر وسعداء بالتنظيم والملاعب".

وأضاف: "الحمد لله على النتيجة، حققنا نقطة لكننا عوقبنا بسبب إهدار بعض الفرص في الشوط الأول من المباراة، لكن هذه هي كرة القدم".

وواصل: "نلعب حتى آخر دقيقة من المباراة ونحن منتخب مصر، ومنذ قديم الأزل ونحن نستطيع العودة في النتيجة، التوفيق عامل مهم والحمد لله على التعادل وعدم الخسارة".

وأكمل: "نعد الجمهور ببذل أقصى ما لدينا ولن ندخر نحن اللاعبون والجهاز الفني جهدًا، الجميع يعمل من أجل منتخب مصر وإسعاد الشعب المصري".

وأتم: "منتخب مصر معروف بتاريخه الكبير في المنافسة على البطولات، ونسير حاليًا خطوة بخطوة، وسنعمل على إنهاء الفرص بشكل أفضل في الفترة القادمة، وسنسعى لتحقيق هدفنا والصعود كخطوة أولى".

مباراة مصر الثاني القادمة
منتخب مصر حسام حسن منتخب الكويت كأس العرب

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
فولهام

فولهام

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2

ويجلس النجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء الفريق الأزرق السماوي أمام فولهام، والتي تضم كلاً من: "ترافورد، ستونز، آكي، مرموش، شرقي، آيت نوري، سافينيو، خوسانوف، لويس".

تفاصيل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

2 1
عمان

عمان

90

القائم يعلن 7 دقائق وقت بدل ضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
