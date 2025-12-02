المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب الكويت بعد التعادل مع مصر: كنا نستطيع تحقيق الأفضل

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:20 م 02/12/2025
هيليو سوزا

هيليو سوزا - المدير الفني لمنتخب الكويت

أكد هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب الكويت أنه كان بإمكان فريقه تحقيق نتيجة أفضل من التعادل أمام منتخب مصر الثاني، في بطولة كأس العرب 2025.

وتعادل منتخب مصر الثاني أمام الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وقال هيليو سوزا في تصريحات نقلتها صحيفة استاد الدوحة القطرية: "كان بالإمكان أفضل مما كان.. كانت مباراة صعبة للغاية أمام منتخب مصر، وكان بمقدورنا أن نحقق المزيد أو نسجل هدف ثاني لكن منافسنا كان قويا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "قدمنا أداءً جيدًا ومنعنا المنافس من تشكيل الفرص بسهولة، لقد تعرضنا لحالة طرد الحارس، بخلاف ركلتي جزاء، تم احتسابهما ضدنا".

وتابع: "منتخب مصر نجح في تسجيل ركلة الجزاء الثانية، ولعبنا 12 دقيقة بعشرة لاعبين، وحاولنا أن ننظم صفوفنا بعد ذلك حتى ننهي المباراة بالشكل الأفضل".

وأتم هيليو سوزا تصريحاته قائلًا: "قطر لديها ملاعب من أفضل الملاعب، وأجواء كرة القدم هنا رائعة، وبالنسبة لنا نسعى للتمسك بأحلامنا في المجموعة الثالثة للبطولة العربية".

مباراة الكويت القادمة
منتخب مصر منتخب الكويت كأس العرب منتخب مصر الثاني

