أكد عبد العزيز بنيج، لاعب منتخب المغرب السابق، على منطقية فوز أسود الأطلس أمام جزر القمر، في مستهل مشوارهم ببطولة كأس العرب المقامة في قطر، والتي انطلقت أمس الإثنين وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك منتخب المغرب في منافسات بطولة كأس العرب، إذ يتواجد الأسود في المجموعة الثانية رفقة السعودية، وجزر القمر، وعمان، وتسعى الكتيبة التي يقودها طارق السكتيوي للتتويج باللقب.

وتفوق منتخب المغرب على نظيره جزر القمر بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية من كأس العرب.

وأجرى "يلا كورة" حوارًا مع عبد العزيز بنيج، تحدث خلاله النجم المغربي عن العديد من الأمور المتعلقة ببطولة كأس العرب، ورؤيته لمستوى أسود الأطلس في مباراتهم الافتتاحية.

يلا كورة يحاور عبد العزيز بنيج

ما رأيك في انطلاقة منتخب المغرب في بطولة كأس العرب؟

"انطلاقة المنتخب المغربي متوقعة، وفوز منطقي مبكر أمام جزر القمر، أزال الضغط وظهر اللاعبون خلال المباراة بأريحية".

هل الظهور المميز لبعض اللاعبين في كأس العرب قد يدفع الركراكي لتدعيم قائمته في أمم أفريقيا؟

"مجموعة الركراكي مكتملة، إلا أن المدافع سفيان بوفتيني ظهر بشكل قوي، ومن الممكن أن يسد الخصاص".

"المقاعد غالية في منتخب المغرب الأول، ومن يريد الانضمام عليه أن يتوفر على جميع المعايير، مثل الأداء، الانضباط، الاستمرارية، والقتالية".

هل غياب أشرف بنشرقي سيؤثر على منتخب المغرب في كأس العرب؟

"أشرف بنشرقي غني عن التعريف، بقدراته الذهنية والفنية العالية وفرض نفسه في الأهلي كما كان مع الزمالك، لأنه لاعب منضبط مع أسلوب الفريق ومتطلباته، وهنا تكمن قوته".

كيف ترى ما يقدمه أشرف بنشرقي مع الأهلي؟

"بنشرقي من كائز الأهلي، وأعطى الفريق قوة وجمالية وفعالية كبيرة، رغم توظيفه أحيانًا في الجبهة اليمنى، إلا أننا نستمتع بمردوده".

من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العرب؟

"من مبكر التحدث عن الفرق المرشحة، خاصة بعد هزيمتي تونس وقطر غير المنتظرة، لذلك الملعب هو من يحكم على الأفضلية وليس ورقة المباراة".

"الإرادة تقلص الفوارق الفنية، وأتمنى منتخب المغرب، هو صحيح مرشح فوق العادة لكن منتخبات مصر، الجزائر، تونس والسعودية، لديهم إمكانيات جيدة تجعل منهم مرشحين طبيعيين للفوز بكأس العرب".