المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

0 0
14:00
السودان

السودان

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أحمد حسن: محمد شريف مستمر في معسكر المنتخب.. ولا صحة لشائعات استبعاده

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:38 م 03/12/2025
أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك بكأس العرب

أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك بكأس العرب

أكد أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، أنه لا صحة للشائعات المتداولة عن استبعاد محمد شريف من معسكر الفراعنة في قطر.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: "محمد شريف مستمر بشكل طبيعي في معسكر المنتخب الوطني في قطر ولا صحة للشائعات المتداولة بشأن استبعاده".

وأتم: "لا أدري لماذا تثار تلك الشائعات في ذلك التوقيت بدلًا من دعم المنتخب في البطولة".

وكان محمد شريف قد ظهر غاضبًا من استبداله خلال مواجهة الكويت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

ودخل شريف في نقاش مع المدير الفني حلمي طولان، قبل أن يتجه لمقاعد البدلاء، عقب الدفع بمروان حمدي على حسابه في الشوط الثاني.

مباراة مصر الثاني القادمة
أحمد حسن كأس العرب محمد شريف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg