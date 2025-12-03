أكد أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، أنه لا صحة للشائعات المتداولة عن استبعاد محمد شريف من معسكر الفراعنة في قطر.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: "محمد شريف مستمر بشكل طبيعي في معسكر المنتخب الوطني في قطر ولا صحة للشائعات المتداولة بشأن استبعاده".

وأتم: "لا أدري لماذا تثار تلك الشائعات في ذلك التوقيت بدلًا من دعم المنتخب في البطولة".

وكان محمد شريف قد ظهر غاضبًا من استبداله خلال مواجهة الكويت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

ودخل شريف في نقاش مع المدير الفني حلمي طولان، قبل أن يتجه لمقاعد البدلاء، عقب الدفع بمروان حمدي على حسابه في الشوط الثاني.