المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: إصابة كريم فؤاد مع منتخب مصر الثاني.. والأشعة ستحدد حالته

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

07:01 م 03/12/2025
كريم فؤاد

كريم فؤاد

تعرض كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر المشارك في كأس العرب، إلى الإصابة خلال تدريبات الفريق التي يخوضها الفراعنة، استعدادًا لمواجهة الإمارات.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة نظيره الإمارات، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025.

إصابة كريم فؤاد

أكد مصدر لـ"يلا كورة" تعرض كريم فؤاد للإصابة بكدمة شديدة في منطقة الركبة، خلال تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة الإمارات.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأشعة ستحدد مدى الإصابة التي تعرض لها كريم فؤاد، وموقفه من المشاركة مع منتخب مصر خلال مباريات البطولة.

وشارك كريم فؤاد خلال مباراة منتخب مصر أمام الكويت، في 18 دقيقة إذ دخل بديلًا في الدقيقة 72 لزميله يحيى زكريا.

وفرض التعادل (1-1) على مباراة منتخب مصر أمام الكويت، والتي جرت لحساب منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة بكأس العرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب، رفقة الأردن، الإمارات والكويت.

وظهر كريم فؤاد رفقة النادي الأهلي، خلال 4 مباريات في الموسم الجاري، وذلك بواقع 290 دقيقة ببطولة الدوري. 

مباراة مصر الثاني القادمة
الدوري المصري كريم فؤاد منتخب مصر الثاني منتخب مصر المشارك في كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
بيراميدز

بيراميدز

2

أما مقاعد البدلاء فشهدت تواجد:زياد هيثم – عبد الرحمن جودة – طارق علاء – مهند لاشين – محمود دونجا – كريم حافظ – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – دودو الجباس

تفاصيل المباراة
مباشر
الأردن

الأردن

1 0
الإمارات

الإمارات

47

نهاية الشوط الأول.. بتقدم الأردن على الإمارات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg