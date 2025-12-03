تعرض كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر المشارك في كأس العرب، إلى الإصابة خلال تدريبات الفريق التي يخوضها الفراعنة، استعدادًا لمواجهة الإمارات.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة نظيره الإمارات، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025.

إصابة كريم فؤاد

أكد مصدر لـ"يلا كورة" تعرض كريم فؤاد للإصابة بكدمة شديدة في منطقة الركبة، خلال تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة الإمارات.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأشعة ستحدد مدى الإصابة التي تعرض لها كريم فؤاد، وموقفه من المشاركة مع منتخب مصر خلال مباريات البطولة.

وشارك كريم فؤاد خلال مباراة منتخب مصر أمام الكويت، في 18 دقيقة إذ دخل بديلًا في الدقيقة 72 لزميله يحيى زكريا.

وفرض التعادل (1-1) على مباراة منتخب مصر أمام الكويت، والتي جرت لحساب منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة بكأس العرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب، رفقة الأردن، الإمارات والكويت.

وظهر كريم فؤاد رفقة النادي الأهلي، خلال 4 مباريات في الموسم الجاري، وذلك بواقع 290 دقيقة ببطولة الدوري.