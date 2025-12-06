أدى منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، مرانه في اليوم التالي لمباراة الكويت، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وشهد المران تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى خاضت تدريبات استشفائية، بينما أدت المجموعة الثانية تقسيمة فنية.

كما عقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين، استعرض خلالها أبرز الإيجابيات والسلبيات في مباراة الأمس أمام المنتخب الكويتي، والتي كانت افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس العرب.

وأكد المدرب حلمي طولان أن المنتخب جاهز لمواجهة الإمارات، مشيرًا إلى أن اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد إهدار عدد من الفرص السهلة أمام الكويت.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على إقامة مران اليوم في الثالثة عصرًا، لمنح اللاعبين فرصة متابعة مباراة الأردن والإمارات، منافسي الفراعنة في المجموعة.

ويأتي ذلك بهدف التعرف على طريقة لعبهما ورصد نقاط القوة والضعف قبل مواجهتي مصر أمام الإمارات والأردن في الجولتين الثانية والثالثة.