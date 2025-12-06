المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مران منتخب مصر في كأس العرب.. تدريبات استشفائية وموعد مبكر لمتابعة المنافسين

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:46 م 03/12/2025
مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب

مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب

أدى منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، مرانه في اليوم التالي لمباراة الكويت، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وشهد المران تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين؛ الأولى خاضت تدريبات استشفائية، بينما أدت المجموعة الثانية تقسيمة فنية.

كما عقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين، استعرض خلالها أبرز الإيجابيات والسلبيات في مباراة الأمس أمام المنتخب الكويتي، والتي كانت افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس العرب.

وأكد المدرب حلمي طولان أن المنتخب جاهز لمواجهة الإمارات، مشيرًا إلى أن اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد إهدار عدد من الفرص السهلة أمام الكويت.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على إقامة مران اليوم في الثالثة عصرًا، لمنح اللاعبين فرصة متابعة مباراة الأردن والإمارات، منافسي الفراعنة في المجموعة.

ويأتي ذلك بهدف التعرف على طريقة لعبهما ورصد نقاط القوة والضعف قبل مواجهتي مصر أمام الإمارات والأردن في الجولتين الثانية والثالثة.

مباراة مصر الثاني القادمة
منتخب مصر حلمي طولان كأس العرب

