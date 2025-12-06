أعلن منتخب مصر الثاني، تفاصيل إصابة كريم فؤاد لاعب المنتخب، التي تعرض لها في التدريبات بالأمس الأربعاء.

وكشف يلا كورة بالأمس الأربعاء، عن تعرض كريم فؤاد للإصابة خلال تدريب المنتخب استعدادًا لمباراة الإمارات في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.. طالع التفاصيل من هنا

وخضع كريم فؤاد إلى فحص طبي، صباح اليوم الخميس، لتحديد تفاصيل إصابته بشكل دقيق.

وكشف أيمن زين، طبيب منتخب مصر، أن نتائج الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رُقعة الرباط الصليبي.

وأوضح زين أن الحالة تستلزم علاجًا تحفظيًا لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهاز الطبي لنادي الأهلي بشأن متابعة البرنامج العلاجي.

ويغادر كريم فؤاد معسكر منتخب مصر، بعدما شارك في المباراة الماضية كبديل أمام الكويت في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب مصر أمام الإمارات، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، التي تضم كل من، الإمارات، والكويت، والأردن.

واستهل منتخب مصر الثاني، الذي يقوده حلمي طولان، مشواره في البطولة بتعادل أمام الكويت.