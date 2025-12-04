قال أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم فؤاد لاعب الفريق، سوف يخضع لبرنامج علاجي مكثف بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأعلن منتخب مصر الثاني، تفاصيل إصابة كريم فؤاد، التي تعرض لها في تدريبات المنتخب بالأمس الأربعاء.. طالع التفاصيل من هنا

وأوضح جاب الله، في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي، أنه تم التواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال الساعات الماضية للاطمئنان على حالة كريم فؤاد، والتنسيق لبدء المرحلة الأولى من بروتوكول العلاج الخاص به خلال الفترة الماضية، بعد أن أصبح خارج الحسابات خلال البطولة.

وأضاف أن هناك تنسيقا كاملاً بين الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهاز المنتخب الوطني لتحديد الخطوة المقبلة في برنامج علاج اللاعب.

ويغادر كريم فؤاد معسكر منتخب مصر، بعدما شارك في المباراة الماضية كبديل أمام الكويت في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب مصر أمام الإمارات، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، التي تضم كل من، الإمارات، والكويت، والأردن.

واستهل منتخب مصر الثاني، الذي يقوده حلمي طولان، مشواره في البطولة بتعادل أمام الكويت.