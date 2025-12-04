كشف مصدر في منتخب مصر الثاني عن موقف المنتخب من إضافة عنصر جديد في القائمة بعد تعرض كريم فؤاد للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رُقعة الرباط الصليبي، ما أسفر عن عدم استكماله بطولة كأس العرب رفقة الفراعنة.

مصدر ليلا كورة: ننتظر موافقة اللجنة المنظمة لاستبدال كريم فؤاد

وقال المصدر، إن اللائحة تسمح باستبدال اللاعبين في حالات إصابات الرأس أو إصابة أحد الحراس، لكن في حالة كريم فؤاد سيتم تقديم التقارير الطبية للجنة المنظمة أملاً في الموافقة على استبداله.

وأكد المصدر أن منتخب مصر الثاني يملك لاعبين وهما أحمد عاطف وإسلام سمير، حيث يرغب الفراعنة في إضافة لاعب منهما في القائمة النهائية التي تشارك في المباريات، لكن سيتم الانتظار لحين معرفة رأي اللجنة المنظمة حول الأمر.

وكان قد أوضح طبيب المنتخب الثاني أن حالة كريم فؤاد تستلزم علاجًا تحفظيًا لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بشأن متابعة البرنامج العلاجي.

ويغادر كريم فؤاد معسكر منتخب مصر، بعدما شارك في المباراة الماضية كبديل أمام الكويت في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب مصر أمام الإمارات، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، التي تضم كل من، الإمارات، والكويت، والأردن.