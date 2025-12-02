أكد راشد سعد الدوسري، لاعب منتخب الكويت أن فريقه لم يحقق النتيجة التي كان يتمناها في مباراته أمام منتخب مصر الثاني، في بطولة كأس العرب 2025.

وكان منتخب مصر الثاني قد تعادل أمام الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وقال راشد سعد الدوسري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأردن: "تجاوزنا مباراة مصر، وفي اليوم التالي، بدأنا الاستعداد لمباراة الأردن، وبدأنا في دراسة الإيجابيات والسلبيات التي خرجنا بها من مباراة مصر".

وأضاف: "سبق لنا مواجهة الأردن بالتصفيات الآسيوية، والفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدًا، ونتمنى دعم الجماهير لنا، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية".

وتابع: "كلاعبين تركيزنا داخل الملعب فقط، ونشعر بالتأكيد بدعم الجماهير الكويتية لنا، ولكننا لا نركز على أي شيء سلبي، فنحن نركز على أنفسنا فقط".

وأتم سالم راشد الدوسري تصريحاته قائلًا: "كامل تركيزنا على مواجهة الأردن، وطموحنا في البطولة هو أن نذهب بعيدًا فيها، لكننا نأخذ كل مباراة على حدة.. لم نحقق النتيجة التي نريدها أمام مصر، ولكن الحمد لله، وننظر للأمام الآن".

ويواجه منتخب الأردن نظيره الكويت في الواحدة ظهر غدًا السبت، على ملعب أحمد بن علي، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.