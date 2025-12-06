المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مدرب الإمارات: مصر من أفضل منتخبات كأس العرب 2025

رائد سمير

كتب - رائد سمير

02:57 م 05/12/2025
كوزمين

كوزمين أولاريو - المدير الفني للإمارات

أشاد كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإماراتي بإمكانيات منتخب مصر الثاني، مُشيرًا إلى أنه أحد أفضل منتخبات بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

ويواجه منتخب مصر الثاني منتخب الإمارات في الثامنة والنصف مساء غدًا، السبت، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال كوزمين أولاريو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتلك المباراة: "لم نكن في حالة جيدة في المباراة الماضية أمام الأردن، ونأمل أن نقدم مباراة أفضل أمام مصر".

وأضاف المدرب الروماني: "علينا مواصلة العمل لتحقيق نتائج إيجابية.. الآن لدينا مواجهة ضد واحد من أفضل فرق البطولة.. لديه لاعبين جيدين، ويجب أن نجد الحلول الصحيحة.. ستكون مباراة صعبة".

وتابع: "كنا سيئين الحظ في كثير من المباريات، وليس فقط في مباراة الأردن، ولكن في كرة القدم تحدث مثل هذه الأمور، وعلينا البحث في داخلنا عن القوة للمضي قدمًا".

وأكمل: "الحسرة تحدث عندما تقدم أفضل ما لديك خلال أكثر من 75 دقيقة، ثم تعاني في نهاية المباراة، وتستقبل الأهداف.. ارتكبنا بعض الأخطاء، ولكن سنواصل".

وأتم كوزمين أولاريو تصريحاته قائلًا: "علينا أن نجد القدرة كي لا نرتكب الأخطاء بشكل مستمر.. هذه تجربة للجميع لنعرف كيف نلعب تحت الضغط.. ليس لدينا خيارات، حيث يجب أن نواصل للمضي قدمًا، وأن نتحدى القدرة الذهنية، كي لا نستسلم".

مباراة الإمارات القادمة
منتخب مصر منتخب الإمارات كأس العرب كوزمين أولاريو

