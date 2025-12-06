مدرب الإمارات يهاجم لاعبيه قبل مواجهة مصر في كأس العرب

هاجم كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات لاعبيه، قبل مواجهة مصر، في المباراة المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

ويواجه منتخب مصر الثاني منتخب الإمارات في الثامنة والنصف مساء غدًا، السبت، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال كوزمين أولاريو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "نشعر بالضغوطات بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، ولكننا لا نعاني كثيرًا، ولكن هناك لحظات نفقد فيها السيطرة على المباريات، ونرتكب الأخطاء".

وأضاف المدرب الروماني: "نحن نعاني، فلدينا لاعبين لا يشاركون بشكل مستمر مع أنديتهم، ولا نستطيع الحكم بشكل جيد على مستواهم، كما أن لدينا بعض اللاعبين المصابين، وعلينا أن نقيم حالتهم وجاهزيتهم".

وتابع: "سنجري بعض التغييرات في التشكيل الأساسي في مباراة مصر، لأنني أريد ان يشارك اللاعبون الذيم لم يشاركوا كثيرًا معنا.. نحن منسجمون بشكل جيد، ولكن في بعض اللحظات تكون هناك إشكاليات، ولسوء الحظ، لا نجد حلولًا".

وأكمل: "علينا أن نفهم أننا منتخبًا وطنيًا، ولسنا فريقًا، ففي الأندية يكون هناك لاعبين أصحاب جودة أكثر من المنتخب.. من وجهة نظري، عندما نقوم بتبديلات يجب أن يكون البديل على نفس المستوى، ويجب أن يحدث التأثير، ولكن في بعض الأحيان، تكون التبديلات لديها لها تأثير سلبي".

وواصل: "الهزيمة أمام الأردن لم نكن نستحقها، ولكن هذا ما حدث، أما منتخب مصر فلديه استحواذ، وهجوم قوي، صحيح أخفقوا في ركلة الجزاء، ولكن كرة القدم تعتمد على النتائج.. بشكل عام، مصر من أفضل المنتخبات التي شاهدتها في بطولة كأس العرب".

واستطرد: "فيما يتعلق بالدوافع والقتالية، اللاعبون أظهروا ذلك، ربما هناك منتخبات قدمت أكثر، ولكننا نتبع نفس النهج، وعندما أعود لمباراة الأردن، فنجد أن اللاعبين قاتلوا، لأنهم حاولوا العودة في النتيجة، وحصلنا على فرص لتسجيل الأهداف، ولكن في بعض الأحيان، هناك بعض اللاعبين يفتقدون للشخصية".

وأتم كوزمين أولاريو تصريحاته قائلًا: "سنقاتل للنهاية، في كل لحظة، وفي كل ثانية في المباراة، الأهم أن نكون أكثر ثباتًا، وهذا هو الأهم بالنسبة لي.. يجب أن تواجه مباريات صعبة لتعرف إمكانياتك".