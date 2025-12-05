المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"بين الإجهاد والآلام".. موقف 4 مصابين في مصر قبل مباراة الإمارات

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:23 م 05/12/2025
مران منتخب مصر الثاني

مران منتخب مصر الثاني

كشف أيمن زين، طبيب منتخب مصر الثاني، طبيب منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، حالة اللاعبين وموقف الإصابات قبل مواجهة الإمارات المقبلة.

مباراة مصر ضد الإمارات، تنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء غد السبت، على استاد لوسيل، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

جاهزية لاعبي منتخب مصر

وقال زين عبر أون سبورت 1: "الثنائي أكرم توفيق ورجب نبيل شعرا بإجهاد عضلي بسيط بعد مواجهة الكويت، وكليهما جاهزين للمباراة المقبلة".

أضاف: "مروان حمدي تعرض لإصابة بعد احتكاك مع حارس المرمى، حيث شعر بآلام في الأنكل والركبة، وخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه، وحصل على راحة من التدريبات أول أمس الأربعاء، وشارك بالأمس بصورة طبيعية".

طاقم من 3 قارات.. حكام مباراة مصر والإمارات في كأس العرب.. طالع التفاصيل من هنا

تفاصيل إصابة كريم فؤاد

أشار طبيب منتخب مصر: "كريم فؤاد تعرض لإصابة في ركبته، قبل انتهاء مران الأربعاء، والتشخيص المبدئي كان جزع في الرباط الداخلي للركبة".

اختتم تصريحاته: "اللاعب خضع لأشعة وأثبتت إصابته بجزع في الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة، وجزع في رقعة الرباط الصليبي، لكنه سليمًا ومتصلًا مثلما ظهر في الأشعة".

وكان منتخب مصر الثاني قد تعادل في مباراته الافتتاحية مع الكويت (1-1)، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته في كأس العرب.

مباراة مصر الثاني القادمة
منتخب مصر كأس العرب كأس العرب 2025 منتخب مصر الثاني مباراة مصر والإمارات

الإحصائيات

أخبار تهمك

