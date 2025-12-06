نجم الإمارات: مصر دائما تنتج الأساطير في كرة القدم

أكد يحيى الغساني، نجم منتخب الإمارات أنه لا يوجد فارق بين منتخبي مصر الأول، والثاني، مُشيرًا إلى أن مصر دائمًا تنتج الأساطير في كرة القدم.

ويواجه منتخب مصر الثاني منتخب الإمارات في الثامنة والنصف مساء غدًا، السبت، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وقال يحيى الغساني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "سعداء بالتواجد في قطر، حيث اعتدنا منها على التنظيم الرائع للبطولات القوية".

وأضاف لاعب نادي شباب الأهلي: "منتخب مصر لديه إمكانيات كبيرة للغاية، وهذا ما يزيد من معنوياتنا قبل مباراة الغد، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بها".

وتابع: "في المباراة الماضية لم نحقق ما نريده أمام الأردن، حيث تلقينا الهزيمة بهدفين مقابل هدف، وعلينا الآن التركيز على مواجهة مصر، فهو منتخب ليس سهلًا، بل منتخب قوي للغاية".

وأكمل: "لا يوجد فارق بين منتخبي مصر الأول والثاني، فكلاهما يمتلكان إمكانات كبيرة جدًا. وهذا ليس غريبًا على مصر، فهي دولة تنتج الأساطير واللاعبين أصحاب المستوى العالي".

وواصل: "نحن على كامل الاستعداد، ستكون مباراة ممتعة، ولا أقول صعبة، فنحن سنحاول الاستمتاع، لأننا سنلعب أمام فريق يمتلك اسما كبيرًا في كرة القدم".

وأكمل: "سنحاول تطبيق تعليمات المدرب في الملعب، وفي كل مباراة يجب أن نكون جاهزين لجميع السيناريوهات، وإن شاء الله تكون النتيجة في صالحنا".

وأتم يحيى الغساني تصريحاته قائلًا: "المجموعة ليست سهلة، وسنواجه منتخبًا من أفضل المنتخبات في البطولة، حسب وجهة نظري.. مران اليوم مهم للغاية في الاستعداد لمباراة الغد".