النني يكشف.. كيف ساعد طولان ولاعبي مصر على معرفة نقاط ضعف الإمارات؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:47 م 05/12/2025
مصر

محمد النني من مباراة مصر والكويت في كأس العرب

تحدث محمد النني، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن الاستعداد للمباراة المقبلة ضد منتخب الإمارات، وكيف يقدم المساعدة لزملائه بحكم تواجده في الدوري الإماراتي.

مباراة مصر ضد الإمارات، تنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء غد السبت، على استاد لوسيل، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

تصريحات محمد النني

وقال النني بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الإمارات: "المباراة الماضية أدينا بشكل جيد، والحظ لم يحالفنا لتسجيل أهداف أكثر، حلمي طولان تحدث معنا بعد المباراة، وأكد أننا قدمنا ما علينا، وأغلقنا هذه الصفحة، وتركيزنا على منتخب الإمارات لمعرفة نقاط القوة والضعف".

أضاف: "مباراة مهمة جدًا لنا كمنتخب مصر، لأننا جئنا هنا بطموحات الوصول لأبعد نقطة في البطولة، وكعرب بالتأكيد نريد دائمًا الحصول على اللقب، وأن تكون هناك منافسة قوية بيننا".

تابع نني: "حتى لو لم ألعب في الدوري الإماراتي، بالتأكيد سأشاهد المنتخب لمعرفة نقاط القوة والضعف، أنا قريب منهم وبعض اللاعبين يتواجدون معي في الجزيرة".

أوضح: "تحدثت مع حلمي طولان واللاعبين، عن نقاط قوتهم وضعفهم خاصة أنني أعرفهم وألعب معهم".

وأشار في ختام تصريحاته: "التنظيم مميز جدًا، لا يوجد أفضل من ذلك، قاموا بمجهود كبير للغاية، وساعد على إراحة الحضور، وأتمنى دائمًا تجمع العرب وخروج البطولة بشكل جيد".

وكان منتخب مصر الثاني قد تعادل في مباراته الافتتاحية مع الكويت (1-1)، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته في كأس العرب.

مباراة مصر الثاني القادمة
منتخب مصر كأس العرب كأس العرب 2025 منتخب مصر الثاني مباراة مصر والإمارات

