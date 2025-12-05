أكد حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، على دراسة خصمه الإماراتي في المباراة المقبلة بشكل جيد، كما أوضح موقفه من الإساءة للكويت.

مباراة مصر ضد الإمارات، تنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء غد السبت، على استاد لوسيل، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

تصريحات حلمي طولان

وقال طولان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الإمارات: "الوقت بين المباريات لا يسمح بإقامة حصص تدريبية طويلة المدى، نستغل أغلب هذا الوقت في استشفاء اللاعبين، حتى يمكنهم استكمال المواجهات في البطولة".

أضاف: "كما نعقد محاضرات عن طريق الفيديو ودراسة الأخطاء التي وقعنا فيها بالمباريات، ونركز على الإيجابيات، نحاول أيضًا إراحة اللاعبين بقدر المستطاع، لتفادي الإصابات".

أوضح: "درسنا منتخب الإمارات بشكل جيد جدًا، هو فريق جيد ولديه عناصر مميزة تمتاز بالسرعة خاصة رباعي الهجوم، ولديهم القدرة على المراوغة، درسنا كل ذلك وعرف كل نقاط القوة حتى نتمكن من اللعب عليهم".

حقيقة الإساءة للكويت

أشار طولان: "أنا لم أقصد مطلقًا الإساءة للكويت، نكن لهم كل الاحترام، تصريحاتي عقب المباراة عن الإحصائيات فقط، وحجم وصول كبير جدًا للمرمى، وكان من الوارد أن أخسر في الهجمة الأخيرة للكويت".

اختتم تصريحاته: "تحدثت فقط عن عدد الفرص والاستحواذ الذي كان في صالح منتخب مصر، لكنني لم أقصد أي إساءة للشقيقة الكويت، أشارت لإحصائيات حصلت عليها، باستحواذنا في الشوط الأول بنسبة 75%، وعدد الفرص الضائعة في الشوطين، 31 فرصة، وهو حجم كبير جدًا، كنت أتحدث عن فريقي والأهداف الضائعة".

وكان منتخب مصر الثاني قد تعادل في مباراته الافتتاحية مع الكويت (1-1)، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته في كأس العرب.