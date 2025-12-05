شارك لاعب بيراميدز وليد الكرتي أساسياً مع منتخب المغرب في مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 أمام عمان، قبل أن يستبدل باللاعب وليد أزارو في الدقيقة 80.

وأسفرت المباراة عن تعادل سلبي دون أهداف، وسط سيطرة مغربية نسبية على مجريات اللعب وهدوء هجومي من الطرفين.

ويحتل المغرب حالياً صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن السعودية في المركز الثاني، فيما عمان ثالثة برصيد نقطة، وجزر القمر في المركز الرابع بدون نقاط.

ماذا قدم وليد الكرتي مع المغرب أمام عمان؟

قدم الكرتي خلال 80 دقيقة على أرضية الملعب أداءً متوازناً، مع تسجيله لمستوى متوسط في صناعة اللعب والاستحواذ.

أجرى اللاعب 24 تمريرة، نجحت 13 منها بنسبة دقة 54%، منها 8 تمريرات دقيقة في نصف ملعب المنافس، وسجل لمسة واحدة أساسية وصنع تجاوزًا واحدًا ناجحًا.

ولم يسجل أهدافاً، لكنه حاول تسديد مرتين على المرمى، وصدت إحداهما الدفاعات، بينما تم اعتراض التسديدة الأخرى.

وعلى الصعيد الدفاعي، سجل الكرتي 2 تدخل ناجح، واستعاد كرة واحدة، ونجح في 3 مواجهات أرضية من أصل 7 و4 مواجهات هوائية من أصل 6، بينما ارتكب 3 أخطاء.

كما فقد الاستحواذ على الكرة 15 مرة، وسجل خطأً واحدًا في اللقاء.

بالمجمل، لعب الكرتي دورًا متوازنًا في وسط الملعب، ساهم في بناء الهجمات ومساندة الدفاع، رغم عدم تمكنه من التسجيل أو صناعة فرص حاسمة.