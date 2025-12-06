المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

2 1
14:30
أرسنال

أرسنال

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

0 1
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد تأهل الأردن.. حظوظ منتخب مصر في الصعود لربع نهائي كأس العرب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:40 م 06/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

تظهر فرص تأهل منتخب مصر إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، بعد أن حسم فريق الأردن صعوده للمرحلة المقبلة من المسابقة، عقب تخطيه نظيره الكويت.

وتفوق منتخب الأردن على نظيره الكويت، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات كأس العرب، ليضمن النشامى التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 6 نقاط متربعًا على قمة جدول ترتيب المجموعة، بينما يتواجد الفراعنة في الوصافة ومن بعدهم الكويت برصيد نقطة لكل منهما، وتتواجد الإمارات في القاع.

ماذا تقول اللائحة؟

بدأ البحث عن حظوظ منتخب مصر في التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، بعد أن نجح الفريق الأردني في حسم بطاقة العبور للدور المقبل من البطولة.

وأجرى فيفا تعديلًا في النسخة الجديدة من كأس العرب، يتعلق بكسر التعادل بين المنتخبات لتحديد المتأهلين من دور المجموعات لدور الثمانية نستعرضه أولًا قبل النظر إلى سيناريوهات تأهل مصر.

- أصبح الاحتكام أولًا إلى فارق الأهداف في نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، بدلًا من الاعتماد على فارق الأهداف الكلي في جميع مباريات المجموعة كما كان معمولًا به في النسخة السابقة.

- اللجوء إلى العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية.

- اللجوء إلى فارق الأهداف الكلي في المجموعة.

- العدد الأكبر من الأهداف الكلي في مباريات المجموعة.

- الاعتماد على اللعب النظيف "البطاقات الصفراء والحمراء".

- مراكز التصنيف الشهري الأخير الصادر قبل البطولة، ليتأهل المنتخب الأعلى تصنيفًا.

حظوظ تأهل منتخب مصر

السيناريو الأول: الفوز على الإمارات

يحتاج منتخب مصر (نقطة) إلى تحقيق الفوز أمام الإمارات (بلا نقاط)، من أجل احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد أن حسم الأردن (6 نقاط) صدارته للترتيب بعد الفوز أمام الكويت (نقطة).

ليصبح بتلك النتائج في الجولة الثانية منتخب الأردن في الصدارة برصيد 6 نقاط ومنتخب مصر في الوصافة برصيد 4 نقاط، ومن ثم الكويت برصيد نقطة والإمارات دون نقاط.

وحال سارت الأمور على هذا النحو، سيواجه منتخب مصر نظيره الأردن في الجولة الثالثة بكأس العرب، بحثًا عن تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، الذي سيمنحه بطاقة التأهل لربع النهائي.

فوز منتخب مصر على الأردن في الجولة الثالثة سيضع الفراعنة على قمة المجموعة برصيد 7 نقاط، والأردن في الوصافة (6) نقاط، دون النظر لنتائج الكويت والإمارات.

تعادل منتخب مصر أمام الأردن في الجولة الثالثة، سيضمن للفراعنة المركز الثاني، والتأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العرب، دون النظر لنتيجة مواجهة الكويت والإمارات في الأسبوع ذاته.

السيناريو الثاني: التعادل مع الإمارات

يرغب منتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإمارات، من أجل الحفاظ على حظوظه في بلوغ ربع نهائي كأس العرب، إلا أن التعادل يظل خيارًا قائمًا قد يحدث في المواجهة.

حال تعادل منتخب مصر أمام الإمارات، سيصل الفراعنة للنقطة الثانية محتلًا وصافة المجموعة خلف الأردن التي ستكون قد ضمنت الصدارة.

ويصبح ترتيب المجموعة: الأردن (6 نقاط)، مصر (نقطتان)، الإمارات (نقطة)، الكويت (نقطة)،

بتلك النتائج سيحتاج منتخب مصر دون شك إلى تحقيق الفوز أمام الأردن، في الجولة الثالثة من كأس العرب، حتى يرتفع رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع النشامى.

قد يتأهل منتخب مصر حال تعادل مع الأردن بالجولة الثالثة، شرط أن تنتهي مواجهة الكويت والإمارات في الأسبوع ذاته بالتعادل.

السيناريو الثالث: الخسارة من الإمارات

يظل احتمال خسارة منتخب مصر قائمًا أمام الإمارات، في الجولة الثانية، وهو ما سيغير من جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

إذ سيصبح المنتخب الأردني في الصدارة كما هو، ومن خلفه الإمارات في الوصافة برصيد 3 نقاط، ومن ثم مصر والكويت برصيد نقطة.

حال الوصول إلى تلك النقطة، سيحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أمام الأردن من أجل الوصول إلى النقطة الرابعة، تمهيدًا للتأهل، إذ سيظهر خيارين فوز المنتخب الكويتي وسيصل حينها للنقطة الرابعة، أو نهاية المواجهة بالتعادل ويصبح المنتخب الإماراتي برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الفراعنة.

يودع منتخب مصر منافسات كأس العرب من دور المجموعات، حال انتهت مباراة الجولة الثالثة بين الإمارات والكويت بالتعادل، ويظهر أمل وحيد للفراعنة حال تفوق المنتخب الكويتي وتساوى في النقاط مع المنتخب المصري.

وذلك سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الكلي في المجموعة، أي الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في المجموعة ما بين منتخب مصر والكويت، وحال ظل التعادل قائمًا سيتم النظر إلى اللعب النظيف والفريق الأقل حصولًا على بطاقات.

إذا استمر التساوي يتم اللجوء إلى مراكز التصنيف الشهري الأخير الصادر قبل البطولة، ليتأهل المنتخب الأعلى تصنيفًا.. منتخب مصر (التصنيف 34)، منتخب الكويت (التصنيف 135).

مباراة الإمارات القادمة
منتخب مصر منتخب الإمارات منتخب الكويت منتخب الأردن كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
البـــحرين

البـــحرين

1 4
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

50

الفار يؤكد صحة قرار الحكم باحتساب هدف الجزائر الرابع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg