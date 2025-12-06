تظهر فرص تأهل منتخب مصر إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، بعد أن حسم فريق الأردن صعوده للمرحلة المقبلة من المسابقة، عقب تخطيه نظيره الكويت.

وتفوق منتخب الأردن على نظيره الكويت، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات كأس العرب، ليضمن النشامى التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 6 نقاط متربعًا على قمة جدول ترتيب المجموعة، بينما يتواجد الفراعنة في الوصافة ومن بعدهم الكويت برصيد نقطة لكل منهما، وتتواجد الإمارات في القاع.

ماذا تقول اللائحة؟

بدأ البحث عن حظوظ منتخب مصر في التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، بعد أن نجح الفريق الأردني في حسم بطاقة العبور للدور المقبل من البطولة.

وأجرى فيفا تعديلًا في النسخة الجديدة من كأس العرب، يتعلق بكسر التعادل بين المنتخبات لتحديد المتأهلين من دور المجموعات لدور الثمانية نستعرضه أولًا قبل النظر إلى سيناريوهات تأهل مصر.

- أصبح الاحتكام أولًا إلى فارق الأهداف في نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، بدلًا من الاعتماد على فارق الأهداف الكلي في جميع مباريات المجموعة كما كان معمولًا به في النسخة السابقة.

- اللجوء إلى العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية.

- اللجوء إلى فارق الأهداف الكلي في المجموعة.

- العدد الأكبر من الأهداف الكلي في مباريات المجموعة.

- الاعتماد على اللعب النظيف "البطاقات الصفراء والحمراء".

- مراكز التصنيف الشهري الأخير الصادر قبل البطولة، ليتأهل المنتخب الأعلى تصنيفًا.

حظوظ تأهل منتخب مصر

السيناريو الأول: الفوز على الإمارات

يحتاج منتخب مصر (نقطة) إلى تحقيق الفوز أمام الإمارات (بلا نقاط)، من أجل احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد أن حسم الأردن (6 نقاط) صدارته للترتيب بعد الفوز أمام الكويت (نقطة).

ليصبح بتلك النتائج في الجولة الثانية منتخب الأردن في الصدارة برصيد 6 نقاط ومنتخب مصر في الوصافة برصيد 4 نقاط، ومن ثم الكويت برصيد نقطة والإمارات دون نقاط.

وحال سارت الأمور على هذا النحو، سيواجه منتخب مصر نظيره الأردن في الجولة الثالثة بكأس العرب، بحثًا عن تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، الذي سيمنحه بطاقة التأهل لربع النهائي.

فوز منتخب مصر على الأردن في الجولة الثالثة سيضع الفراعنة على قمة المجموعة برصيد 7 نقاط، والأردن في الوصافة (6) نقاط، دون النظر لنتائج الكويت والإمارات.

تعادل منتخب مصر أمام الأردن في الجولة الثالثة، سيضمن للفراعنة المركز الثاني، والتأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العرب، دون النظر لنتيجة مواجهة الكويت والإمارات في الأسبوع ذاته.

السيناريو الثاني: التعادل مع الإمارات

يرغب منتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإمارات، من أجل الحفاظ على حظوظه في بلوغ ربع نهائي كأس العرب، إلا أن التعادل يظل خيارًا قائمًا قد يحدث في المواجهة.

حال تعادل منتخب مصر أمام الإمارات، سيصل الفراعنة للنقطة الثانية محتلًا وصافة المجموعة خلف الأردن التي ستكون قد ضمنت الصدارة.

ويصبح ترتيب المجموعة: الأردن (6 نقاط)، مصر (نقطتان)، الإمارات (نقطة)، الكويت (نقطة)،

بتلك النتائج سيحتاج منتخب مصر دون شك إلى تحقيق الفوز أمام الأردن، في الجولة الثالثة من كأس العرب، حتى يرتفع رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع النشامى.

قد يتأهل منتخب مصر حال تعادل مع الأردن بالجولة الثالثة، شرط أن تنتهي مواجهة الكويت والإمارات في الأسبوع ذاته بالتعادل.

السيناريو الثالث: الخسارة من الإمارات

يظل احتمال خسارة منتخب مصر قائمًا أمام الإمارات، في الجولة الثانية، وهو ما سيغير من جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

إذ سيصبح المنتخب الأردني في الصدارة كما هو، ومن خلفه الإمارات في الوصافة برصيد 3 نقاط، ومن ثم مصر والكويت برصيد نقطة.

حال الوصول إلى تلك النقطة، سيحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أمام الأردن من أجل الوصول إلى النقطة الرابعة، تمهيدًا للتأهل، إذ سيظهر خيارين فوز المنتخب الكويتي وسيصل حينها للنقطة الرابعة، أو نهاية المواجهة بالتعادل ويصبح المنتخب الإماراتي برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الفراعنة.

يودع منتخب مصر منافسات كأس العرب من دور المجموعات، حال انتهت مباراة الجولة الثالثة بين الإمارات والكويت بالتعادل، ويظهر أمل وحيد للفراعنة حال تفوق المنتخب الكويتي وتساوى في النقاط مع المنتخب المصري.

وذلك سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الكلي في المجموعة، أي الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في المجموعة ما بين منتخب مصر والكويت، وحال ظل التعادل قائمًا سيتم النظر إلى اللعب النظيف والفريق الأقل حصولًا على بطاقات.

إذا استمر التساوي يتم اللجوء إلى مراكز التصنيف الشهري الأخير الصادر قبل البطولة، ليتأهل المنتخب الأعلى تصنيفًا.. منتخب مصر (التصنيف 34)، منتخب الكويت (التصنيف 135).