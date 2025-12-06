حسم منتخب الجزائر تفوقه أمام نظيره البحرين، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وتفوق منتخب الجزائر على نظيره البحرين بنتيجة (5-1)، في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من كأس العرب، ويستضيف اللقاء ملعب خليفة الدولي.

تشكيل مباراة البحرين أمام الجزائر

بدأ منتخب البحرين مباراته أمام الجزائر، بالتشكيل التالي: عمر سالم - عبد الله الخلاصي - وليد الحيام - أمين بنعدي - أحمد بوعمار - محمد مرهون - السيد ضياء سعيد - كميل الأسود - علي مدن - مهدي عبدالجبار - مهدي حميدان.

ودخل منتخب الجزائر مباراته أمام البحرين، بالتشكيل التالي: فريد شعال - يوسف عطال - عبد القادر بدران - أشرف عبادة - هواري بعوش - سفيان بن دبكة - فيكتور لكحل - أمير سعيود - ياسين بنزيه - عادل بولبينة - رضوان بركان.

منتخب الجزائر يتفوق على البحرين

وضع رضوان بركان، لاعب منتخب الجزائر، فريقه بالمقدمة أمام البحرين، في المباراة التي جرت بينهما وذلك بحلول الدقيقة 24 من زمن اللقاء.

وجاء هدف منتخب الجزائر بعد انطلاقة مميزة، تبعتها تمريرة من يوسف عطال وصلت إلى رضوان بركان الذي نجح في توجيه الكرة إلى داخل الشباك مرت من تحت أيدي حارس البحرين.

وتمكن مهدي عبد الجبار، لاعب منتخب البحرين، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27 من زمن المباراة، بعد أن استقبل الكرة داخل منطقة جزاء الجزائر ونجح اللاعب في توجيهها إلى داخل الشباك ببراعة.

ونجح عادل بولبينة في إعادة الجزائر للمقدمة بالدقيقة 30 من زمن المباراة، بعد تمكنه من تحويل عرضية رضوان بركان، إلى هدف سكن شباك البحرين.

وحصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء، ونجح ياسين بنزيا في توسيع الفارق للأخضر في الدقيقة 45+7 من عمر اللقاء.

وأحرز رضوان بركان الهدف الثاني له والرابع للجزائر، بحلول الدقيقة 48 من زمن المباراة، بعد أن حول عرضية بولبينة إلى رأسية داخل الشباك.

وأكد عادل بولبينة على تفوقه في المباراة بتسجيله الهدف الخامس للمنتخب الجزائري في الدقيقة 80 من زمن المباراة، بعد أن استقبل تمريرة ياسين براهيمي، حولها إلى تسديدة إلى داخل شباك البحرين.