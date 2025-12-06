أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، تشكيل الفراعنة الأساسي لمواجهة منتخب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأجرى طولان تعديلًا وحيدًا على تشكيل منتخب مصر الثاني، عن المواجهة الماضية، بمشاركة مروان حمدي بصفة أساسية في قيادة خط الهجوم، على حساب محمد شريف.

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسين مرعي، رجب نبيل، يحيى زكريا

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، غنام محمد

خط الهجوم: مصطفى سعد، مروان حمدي، إسلام عيسى

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد عواد، علي لطفي، كريم العراقي، أحمد هاني، محمود حمدي الونش، هادي رياض، محمد مجدي أفشة، ميدو جابر، محمد مسعد، حسام حسن، محمد شريف.