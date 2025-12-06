المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس العرب.. مروان حمدي يقود تشكيل منتخب مصر أمام الإمارات وشريف بديلًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:11 م 06/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب

أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، تشكيل الفراعنة الأساسي لمواجهة منتخب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأجرى طولان تعديلًا وحيدًا على تشكيل منتخب مصر الثاني، عن المواجهة الماضية، بمشاركة مروان حمدي بصفة أساسية في قيادة خط الهجوم، على حساب محمد شريف.

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسين مرعي، رجب نبيل، يحيى زكريا

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، غنام محمد

خط الهجوم: مصطفى سعد، مروان حمدي، إسلام عيسى

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد عواد، علي لطفي، كريم العراقي، أحمد هاني، محمود حمدي الونش، هادي رياض، محمد مجدي أفشة، ميدو جابر، محمد مسعد، حسام حسن، محمد شريف.

حلمي طولان تشكيل منتخب مصر منتخب مصر الثاني

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

