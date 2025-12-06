المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

1 1
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 3
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

2 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 5
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

2 0
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

برأسية مروان حمدي.. منتخب مصر ينتزع تعادلًا صعبًا أمام الإمارات في كأس العرب (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:30 م 06/12/2025
احتفال مروان حمدي مهاجم منتخب مصر بهدفه ضد الإمارا

احتفال كايو لوكاس لاعب الإمارات أمام منتخب مصر

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة منتخب مصر الثاني مع نظيره منتخب الإمارات، بهدف لكل فريق، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب لوسيل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

واضطر مدرب الإمارات لإجراء تبديلين اضطرارين بخروج لوان بيريرا وعلاء زهير للإصابة، ودفع بماجد رشيد وكايو لوكاس في الشوط الأول.

وكاد برونو أوليفيرا أن يسجل هدفًا لصالح منتخب الإمارات في الدقيقة 32، لكن الحارس محمد بسام تصدى لتسديدته ببراعة.

وأهدر ياسين مرعي أخطر فرص منتخب مصر في الشوط الأول برأسية قوية مرت بجوار القائم، في الدقيقة 41.

وجاء هدف تقدم الإمارات في الدقيقة 60 من هجمة مرتدة، قادها نيكولاس خيمينيز، قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية، تابعها كايو لوكاس في الشباك بلمسة واحدة.

وأدرك منتخب مصر التعادل في الدقيقة 85، برأسية المهاجم مروان حمدي، بعد عرضية متقنة من البديل كريم العراقي.

وأحرز ميدو جابر هدفًا قاتلًا لصالح الفراعنة في الدقيقة 94، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على مدافع منتخب مصر في بداية اللعبة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

وفي المقابل حصد منتخب الإمارات نقطته الأولى في البطولة، ليتساوى مع منتخب الكويت، لكنه يتفوق بفارق الأهداف محتلًا المركز الثالث.

مباراة مصر الثاني القادمة
منتخب مصر منتخب الإمارات كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg