حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة منتخب مصر الثاني مع نظيره منتخب الإمارات، بهدف لكل فريق، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب لوسيل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

واضطر مدرب الإمارات لإجراء تبديلين اضطرارين بخروج لوان بيريرا وعلاء زهير للإصابة، ودفع بماجد رشيد وكايو لوكاس في الشوط الأول.

وكاد برونو أوليفيرا أن يسجل هدفًا لصالح منتخب الإمارات في الدقيقة 32، لكن الحارس محمد بسام تصدى لتسديدته ببراعة.

وأهدر ياسين مرعي أخطر فرص منتخب مصر في الشوط الأول برأسية قوية مرت بجوار القائم، في الدقيقة 41.

وجاء هدف تقدم الإمارات في الدقيقة 60 من هجمة مرتدة، قادها نيكولاس خيمينيز، قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية، تابعها كايو لوكاس في الشباك بلمسة واحدة.

وأدرك منتخب مصر التعادل في الدقيقة 85، برأسية المهاجم مروان حمدي، بعد عرضية متقنة من البديل كريم العراقي.

وأحرز ميدو جابر هدفًا قاتلًا لصالح الفراعنة في الدقيقة 94، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على مدافع منتخب مصر في بداية اللعبة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

وفي المقابل حصد منتخب الإمارات نقطته الأولى في البطولة، ليتساوى مع منتخب الكويت، لكنه يتفوق بفارق الأهداف محتلًا المركز الثالث.