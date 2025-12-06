المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد التعادل أمام الإمارات.. موعد مباراة مصر القادمة في كأس العرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:35 م 06/12/2025
مصر

مصر والإمارات

سقط منتخب مصر أمام الإمارات، بعد التعادل 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم في كأس العرب.

وأقيمت مباراة مصر والإمارات، على ستاد لوسيل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

موعد مباراة مصر القادمة

ويلعب منتخب مصر أمام الأردن، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتقام مباراة مصر والأرد، في تمام الرابعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل.

وتعادل منتخب مصر، للمباراة الثانية على التوالي، حيث إنه كان قد تعادل في المباراة الماضية أمام الكويت 1-1.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 2 في المركز الثاني، بينما حصل الإمارات على أول نقطة.

ويحتاج منتخب مصر، الفوز في المباراة الماضية، دون النظر لنتيجة المنتخبات الأخرى لضمان التأهل إلى ربع النهائي.

ويُعد منتخب الأردن هو الفريق الوحيد الذي ضمن التأهل في المجموعة الثالثة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، بجوار كل من، الإمارات، والكويت، والأردن.

 

كأس العرب

