اكتفى المنتخب المصري بالتعادل (1-1) مع شقيقه الإماراتي في مباراة أقيمت هذا المساء ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لكأس العرب 2025.

والتقى المنتخبان المصري والإماراتي على ملعب لوسيل.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب

تقدم منتخب الإمارات بهدف من توقيع كايو في الدقيقة 60 قبل أن يتعادل منتخب مصر عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 85.

ومن المنتظر أن يستمر صراع الوصافة في المجموعة الثالثة بكأس العرب حتى الجولة الأخيرة، بينما حسم الأردن الصدارة رسميًا.

وفيما يلي، ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2025 بعد نهاية الجولة الثانية..

1) الأردن: 6 نقاط

2) مصر: نقطتان

3) الإمارات: نقطة واحدة

4) الكويت: نقطة واحدة

ويواجه المنتخب المصري شقيقه الأردني في قمة مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب، بينما تلتقي الإمارات بالكويت.

يشار إلى أن المتصدر والوصيف يتأهلان إلى ربع نهائي كأس العرب، على أن تودع المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع تواليًا.