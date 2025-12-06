المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد حصوله على جائزة الأفضل.. ماذا قدم مروان حمدي في مباراة مصر والإمارات

رائد سمير

كتب - رائد سمير

11:16 م 06/12/2025
مروان حمدي

مروان حمدي - رجل مباراة مصر والإمارات

حصل مروان حمدي، لاعب منتخب مصر الثاني على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام الإمارات، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وتعادل منتخب مصر الثاني أمام الإمارات بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، منح مروان حمدي جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام الإمارات، وذلك بعدما سبق أن حصل محمد مجدي أفشة على جائزة الأفضل في مباراة مصر الأولى أمام الكويت.

وفيما يلي تحليل رقمي لأداء مروان حمدي في مباراة مصر والإمارات:

شارك مروان حمدي 90 دقيقة في تلك المواجهة، نجح خلالها في تسجيل هدف التعادل للفراعنة، بعدما سبق له الحصول على ركلة جزاء في مباراة الكويت الماضية، حصد من خلالها المنتخب التعادل.

وخلال مباراة اليوم، سدد مروان حمدي تصويبة واحدة، وسقط في فخ التسلل مرة واحدة، أما على صعيد التمريرات، فقد مرر 12 تمريرة، منها 6 صحيحة، بنسبة دقة 50% فقط.

ولمس مروان حمدي الكرة 28 مرة، منها 3 غير صحيحة، كما حاول المراوغة في مرة واحدة، ولم ينجح فيها، وخسر المنتخب معه الاستحواذ 11 مرة، ليحصل على تقييم 7 من 10 من شبكة سوفاسوكر، المتخصصة في عالم الإحصائيات.

وعلى الصعيد الدفاعي، فظهر مهاجم بيراميدز بشكل مميز، إذ فاز في 4 تدخلات أرضية من أصل 7، لكنه فاز في تدخلين هوائيين فقط من أصل 10.

مباراة الإمارات القادمة
منتخب الإمارات حلمي طولان كأس العرب بيراميدز مروان حمدي منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



