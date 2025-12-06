حلمي طولان: مباراتنا أمام الإمارات كانت قليلة الفرص

أكد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، أن الفرص في مباراة الإمارات كانت قليلة.

وتعادل منتخب مصر أمام الإمارات 1-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وقال حلمي طولان عبر قناة الكاس: "المباراة كانت قليلة الفرص، وعصيبة، ربما لأن الفريقين يعرفان بعضهما جيدًا ونقاط القوة والضعف، ولذلك الفرص كانت قليلة للغاية".

وتعادل منتخب مصر، للمباراة الثانية على التوالي، حيث إنه كان قد تعادل في المباراة الماضية أمام الكويت 1-1.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 2 في المركز الثاني، بينما حصل الإمارات على أول نقطة.

ويحتاج منتخب مصر، الفوز في المباراة الماضية، دون النظر لنتيجة المنتخبات الأخرى لضمان التأهل إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب مصر أمام الأردن، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويُعد منتخب الأردن هو الفريق الوحيد الذي ضمن التأهل في المجموعة الثالثة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، بجوار كل من، الإمارات، والكويت، والأردن.