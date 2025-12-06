علقت الصحف الإماراتية على تعادل منتخبهم الأول مع منتخب مصر، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب.

وكتبت صحيفة البيان: "منتخب الإمارات يتعادل مع نظيره المصري ويحافظ على حظوظ التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب".

وفي المقابل عنونت صحيفة الاتحاد: "الأبيض يحصد النقطة الأولى في كأس العرب"، وأكدت أن المنتخب الإماراتي قدم مستوى جيد خاصة في الشوط الثاني، الذي هدد خلاله مرمى الفراعنة وافتتح التسجيل.

وكتبت صحيفة الخليج: "الأبيض يتعادل مع مصر ويبقى على آماله بكأس العرب"، حيث أشارت إلى أن منتخب الإمارات قد حافظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل، بعدما حسم منتخب الأردن بطاقة الصعود الأولى في صدارة المجموعة.

وأضافت أن المنتخبات لعبا بحذر لتجنب الخسارة، مما أدى لقلة الفرص، وسيبحث منتخب الإمارات عن الفوز في الجولة المقبلة، مع انتظار تعثر الفراعنة أمام الأردن.

وعنونت صحيفة الإمارات اليوم: "الأبيض يتعادل مع منتخب مصر ويبقي على حظوظه في كأس العرب".