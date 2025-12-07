نشر موقع يلا كورة، عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها تعادل مصر أمام الإمارات في بطولة كأس العرب 2025.

وإليكم أبرز الموضوعات:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة منتخب مصر الثاني مع نظيره منتخب الإمارات، بهدف لكل فريق، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب لوسيل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

فرض نادي بتروجت التعادل بهدفين لمثلهما على ضيفه، بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، السبت، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

أخطر المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسئولي القلعة البيضاء، بفسخ عقده مع النادي من طرف واحد.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، الموقف الحالي من قيام المغربي محمود بنتايك بفسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب مستحقاته المتأخرة.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تطور جديد فيما يخص أجانب الفريق الأول لكرة القدم، وعدم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

بات حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، قريبًا من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة، وارتداء القميص الكاتالوني بعد تقدم في المفاوضات كما أشارت العديد من التقارير.

فشل منتخب مصر في تحقيق أول فوز له في منافسات كأس العرب 2025، لكنه رغم ذلك، ما يزال يملك فرصًا كبيرة في تجاوز دور المجموعات سواءً فاز أو تعادل أو خسر في الجولة الختامية أمام الأردن.

ألمح اللاعب المصري محمد صلاح إلى إمكانية رحيله عن نادي ليفربول قريبًا، موضحًا أنه سيودع الجماهير في المباراة المقبلة على ملعب أنفيلد.