المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

- -
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. تعادل منتخب مصر.. تعثر بيراميدز.. وأزمة بنتايك مع الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:32 ص 07/12/2025
منتخب مصر في كأس العرب

مصر

نشر موقع يلا كورة، عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها تعادل مصر أمام الإمارات في بطولة كأس العرب 2025.

وإليكم أبرز الموضوعات:

برأسية مروان حمدي.. منتخب مصر ينتزع تعادلًا صعبًا أمام الإمارات في كأس العرب (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة منتخب مصر الثاني مع نظيره منتخب الإمارات، بهدف لكل فريق، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب لوسيل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

مباراتان في أمريكا وأخرى بكندا.. مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

تعثر بعد 7 انتصارات متتالية.. بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام بتروجت

فرض نادي بتروجت التعادل بهدفين لمثلهما على ضيفه، بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، السبت، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

مصدر ليلا كورة: بنتايك يخطر الزمالك بفسخ عقده من طرف واحد

أخطر المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسئولي القلعة البيضاء، بفسخ عقده مع النادي من طرف واحد.

مصدر بالزمالك يلا كورة: مستحقات بنتايك 75 ألف دولار.. ويمكن حل الأزمة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، الموقف الحالي من قيام المغربي محمود بنتايك بفسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب مستحقاته المتأخرة.

"بينهم بيزيرا".. إجراء مبدئي من أجانب الزمالك قبل السير على خطى بنتايك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تطور جديد فيما يخص أجانب الفريق الأول لكرة القدم، وعدم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

"الأهلي يريد عقدًا يشبه بيدري".. سبورت تكشف تطورات مفاوضات البرسا لضم عبد الكريم

بات حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، قريبًا من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة، وارتداء القميص الكاتالوني بعد تقدم في المفاوضات كما أشارت العديد من التقارير.

بالفوز والتعادل والخسارة.. جميع سيناريوهات تأهل منتخب مصر في كأس العرب 2025

فشل منتخب مصر في تحقيق أول فوز له في منافسات كأس العرب 2025، لكنه رغم ذلك، ما يزال يملك فرصًا كبيرة في تجاوز دور المجموعات سواءً فاز أو تعادل أو خسر في الجولة الختامية أمام الأردن.

سأودع الجماهير في المباراة المقبلة.. صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

ألمح اللاعب المصري محمد صلاح إلى إمكانية رحيله عن نادي ليفربول قريبًا، موضحًا أنه سيودع الجماهير في المباراة المقبلة على ملعب أنفيلد.

 

الزمالك الدوري المصري منتخب مصر محمد صلاح ليفربول كأس العرب ملف يلا كورة بيراميدز بنتايك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg