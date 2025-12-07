المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مواعيد مباريات اليوم.. كأس العرب.. ريال مدريد ضد سيلتا فيجو.. وقمة نابولي ويوفنتوس

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:55 ص 07/12/2025
تونس

تونس

يشهد اليوم الأحد 7 ديسمبر 20025، إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الجولة الخامسة عشرة بالدوري الإسباني.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، حيث يلعب منتخب تونس أمام قطر، وفلسطين ضد سوريا.

وتستكمل منافسات الأسبوع الـ15 بالدوري الإنجليزي، بإقامة مباراتين مساء اليوم الاحد، حيث يلعب برايتون ضد وست هام، وفولهام أمام نيوكاسل.

وتقام 3 مباريات أخرى في الدوري الإسباني في الجولة الـ15.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

كأس العرب

تونس - قطر - الساعة 7 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة

فلسطين - سوريا - الساعة 7 مساءً - بي إن سبورتس إكسترا1

الدوري الإنجليزي 

برايتون - وست هام - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD1

فولهام - كريستال بالاس - الساعة 6:30 مساءً - بي إن سبورتس HD1

الدوري الإسباني

إلتشي - جيرونا - الساعة 3 مساءً - بي إن سبورتس HD3

فالنسيا - إشبيلية - الساعة 5:15 - بي إن سبورتس HD3

إسبانيول - رايو فالكيانو - الساعة 7:30 مساءً - بي إن سبورتس HD3

ريال مدريد - سيلتا فيجو - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD1

الدوري الإيطالي

كالياري - روما - الساعة 4 مساءً

لاتسيو - بولونيا - الساعة 7 مساءً 

نابولي - يوفنتوس - الساعة 9:45

الدوري الفرنسي 

نيس - أنجية - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD4

لوهافر - باريس إف سي - الساعة 6:15 مساءً - بي إن سبورتس HD5

أوكسير - ميتز - الساعة 6:15 مساءً - بي إن سبورتس HD4

لوريان - ليون - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2

الدوري الألماني

هامبورج - فيردر بريمن - الساعة 4:30 مساء 

بوروسيا دورتموند - هوفنهايم - الساعة 6:30 مساءً

 

الدوري الإنجليزي ريال مدريد نيوكاسل قطر تونس سوريا وست هام فلسطين كأس العرب مباريات اليوم جدول مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم

