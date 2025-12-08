أكد طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب الثاني، أن فريقه يرغب في تحقيق الفوز على السعودية والتأهل للدور المقبل في كأس العرب.

ويلتقي منتخب المغرب الثاني مع السعودية، مساء الإثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب السعودي صاحب الـ6 نقاط والذي تأهل بالفعل لربع نهائي البطولة.

تصريحات السكتيوي

وقال السكتيوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "الأجواء جيدة وتركيزنا على الظفر بالنقاط الثلاث، الجميع يعرف أهمية هذه المباراة للتأهل، وبإذن الله نحقق الفوز".

وأضاف: "المنتخب السعودي يمتلك أريحية بعد ضمانه التأهل، ومسألة اللعب بالصف الثاني أمر يعود لمدربهم لا أعرف، لكن أكبر خطأ أن نلعب على موضوع التعادل، لا توجد علينا أي ضغوطات".

وواصل: "المنتخب السعودي يمتلك تجانس وانسجام وهو متفوق في هذا الجانب، المنتخب المغربي بعض اللاعبين يشاركون مع بعضهم في مباريات محدودة أيضاً وصولهم للمعسكر متأخرا".

وتابع: "سنحاول أن نستغل الروح وقوة الشخصية التي تمتلكها المجموعة لتعويض ما ينقصنا من بعض الأشياء والنقاط الفنية".

وأكمل: "المباراة ليست سهلة على الطرفين، سنحترم أي منافس وهذا طريقنا للفوز، جميع المنتخبات تلعب من أجل الفوز ولكن هناك فوارق فنية سنتغلب عليها بالروح كما ذكرت لكم".

وأتم مدرب منتخب المغرب: "المباراة ليست سهلة وقوية، المنتخب السعودي مرشح قوي للظفر باللقب ونحن كذلك جاهزون للخروج من المباراة لبر الأمان والتأهل".