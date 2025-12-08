المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

السكتيوي: السعودية تمتلك أريحية بعد ضمانهم التأهل.. ونرغب في تحقيق الفوز

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:35 ص 07/12/2025
طارق السكتيوي

السكتيوي

أكد طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب الثاني، أن فريقه يرغب في تحقيق الفوز على السعودية والتأهل للدور المقبل في كأس العرب.

ويلتقي منتخب المغرب الثاني مع السعودية، مساء الإثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب السعودي صاحب الـ6 نقاط والذي تأهل بالفعل لربع نهائي البطولة.

تصريحات السكتيوي

وقال السكتيوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "الأجواء جيدة وتركيزنا على الظفر بالنقاط الثلاث، الجميع يعرف أهمية هذه المباراة للتأهل، وبإذن الله نحقق الفوز".

وأضاف: "المنتخب السعودي يمتلك أريحية بعد ضمانه التأهل، ومسألة اللعب بالصف الثاني أمر يعود لمدربهم لا أعرف، لكن أكبر خطأ أن نلعب على موضوع التعادل، لا توجد علينا أي ضغوطات".

وواصل: "المنتخب السعودي يمتلك تجانس وانسجام وهو متفوق في هذا الجانب، المنتخب المغربي بعض اللاعبين يشاركون مع بعضهم في مباريات محدودة أيضاً وصولهم للمعسكر متأخرا".

وتابع: "سنحاول أن نستغل الروح وقوة الشخصية التي تمتلكها المجموعة لتعويض ما ينقصنا من بعض الأشياء والنقاط الفنية".

وأكمل: "المباراة ليست سهلة على الطرفين، سنحترم أي منافس وهذا طريقنا للفوز، جميع المنتخبات تلعب من أجل الفوز ولكن هناك فوارق فنية سنتغلب عليها بالروح كما ذكرت لكم".

وأتم مدرب منتخب المغرب: "المباراة ليست سهلة وقوية، المنتخب السعودي مرشح قوي للظفر باللقب ونحن كذلك جاهزون للخروج من المباراة لبر الأمان والتأهل".

مباراة المغرب الثاني القادمة
السعودية المغرب كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg