تبدأ مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

ويلتقي مساء اليوم الأحد، منتخب سوريا مع فلسطين في السابعة مساءً، وهو نفس توقيت مباراة قطر مع منتخب تونس ليتم حسم المتأهلين إلى ربع النهائي في المجموعة الأولى.

يذكر أن المعيار في تأهل المنتخبات إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 هو عدد النقاط ثم المواجهات المباشرة وبعدها فارق الأهداف ثم اللعب النظيف.

وحسمت 3 منتخبات التأهل حتى الآن إلى الدور ربع النهائي وهم: "السعودية، العراق والأردن"، وبالتالي ينتظر حسم 5 مقاعد للمسابقة العربية.

وسنوضح في السطور التالية موقف كل مجموعة كالتالي:

المجموعة الأولى

مباراة فلسطين وسوريا كلا المنتخبين يتقاسمان الصدارة برصيد 4 نقاط، وفي حال انتهاء المباراة بينهما بالتعادل سيتأهلان إلى ربع النهائي مباشرة.

أما في حال عدم انتهاء المباراة بين فلسطين وسوريا بالتعادل، سيعتمد المتأهلين على حساب نتيجة المباراتين بشكل عام.

المجموعة الثانية

حسم منتخب السعودية التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي بعدما جمع 6 نقاط في أول مباراتين.

وتنتظر هذه المجموعة حسم المنتخب المتأهل الثاني بعدما تواجد المغرب في الوصافة برصيد 4 نقاط، ويأتي من بعده منتخب عمان برصيد نقطة واحدة، وستحسم الجولة الأخيرة المتأهل الثاني.

المجموعة الثالثة

حسم منتخب الأردن التأهل لربع النهائي بعدما جمع 6 نقاط من أول مباراتين.

وينتظر حسم المتأهل الثاني في الجولة الثالثة والمنحصرة بين منتخب مصر صاحب المركز الثاني برصيد نقطتين والإمارات والكويت أصحاب النقطة الواحدة، وبالتالي فإن كل منتخبات هذه المجموعة قد تحسم التأهل.

المجموعة الرابعة

المنتخب العراقي تأهل لربع النهائي بعدما جمع 6 نقاط في أول مباراتين، وينتظر أن يتم حسم المتأهل الثاني والتي ستكون بين منتخب الجزائر والسودان فقط أصحاب المركز الثاني والثالث في المجموعة برصيد 4 ونقطة واحدة على الترتيب.