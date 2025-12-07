المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

بعد الجولة الثانية.. "عرب" آسيا يتفوقون على أفريقيا في كأس العرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:56 م 07/12/2025
مباراة مصر والإمارات في كأس العرب

مصر والإمارات

انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب، ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كل من، الأردن، والإمارات، والكويت.

ومع انتهاء الجولة الثانية من كأس العرب، هناك بعض المنتخبات حسمت تأهلها إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل كل من، العراق، والأردن والسعودية، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

وأظهرت أول جولتين، تفوق لعرب آسيا على نظرائهم من أفريقيا.

ويشارك من أفريقيا كل من، مصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وجزر القمر، السودان.

تفوق عرب آسيا

بينما يمثل آسيا كل من، قطر، السعودية، والأردن، والعراق، وعمان، والبحرين، والإمارات، وسوريا وفلسطين، والكويت.

وحقق عرب أفريقيا، الفوز في مباراتين فقط خلال أول جولتين من بطولة كأس العرب.

فيما فاز عرب آسيا في 3 مباريات خلال أول جولتين، بينما حضر التعادل في 4 مواجهات.

وكانت أكبر نتيجة في أول جولتين، فوز الجزائر على البحرين بنتيجة 5-1.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، لم يفز في أول جولتين، حيث تعادل أمام كل من، الكويت، والإمارات بنفس النتيجة 1-1.

ويلعب منتخب مصر أمام الأردن، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

