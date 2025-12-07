انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب، ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كل من، الأردن، والإمارات، والكويت.

ومع انتهاء الجولة الثانية من كأس العرب، هناك بعض المنتخبات حسمت تأهلها إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل كل من، العراق، والأردن والسعودية، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

وأظهرت أول جولتين، تفوق لعرب آسيا على نظرائهم من أفريقيا.

ويشارك من أفريقيا كل من، مصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وجزر القمر، السودان.

تفوق عرب آسيا

بينما يمثل آسيا كل من، قطر، السعودية، والأردن، والعراق، وعمان، والبحرين، والإمارات، وسوريا وفلسطين، والكويت.

وحقق عرب أفريقيا، الفوز في مباراتين فقط خلال أول جولتين من بطولة كأس العرب.

فيما فاز عرب آسيا في 3 مباريات خلال أول جولتين، بينما حضر التعادل في 4 مواجهات.

وكانت أكبر نتيجة في أول جولتين، فوز الجزائر على البحرين بنتيجة 5-1.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، لم يفز في أول جولتين، حيث تعادل أمام كل من، الكويت، والإمارات بنفس النتيجة 1-1.

ويلعب منتخب مصر أمام الأردن، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.