كشف كارلوس كيروش، مدرب منتخب عمان، أهمية تحقيق الفوز ضد جزر القمر في كأس العرب.

ومن المقرر أن يلعب منتخب عمان مع جزر القمر مساء الغد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال كيروش في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "سنحضر نفس التحضيرات لمباراة جزر القمر والشيء الوحيد في أذهاننا هو الفوز، هذه الرسالة التي أوصلتها لجميع اللاعبين".

وأضاف: "المنافسة لم تنته وأريد من اللاعبين أن يكونوا حذرين وفي حالة طوارئ دائمًا".

وأكمل: "منتخب جزر القمر لديهم مجموعة من اللاعبين الجيدين والنتائج ستتحدث عن نفسها، وفي حالة جزر القمر لا تتحدث عن نفسها، مستواهم ضد السعودية والمغرب لم تعكس ما حدث على أرضية الملعب".

قبل أن ينهي: "ما زالت حظوظنا قائمة للتأهل إلى الدور القادم وكل شيء قابل للتحقيق في كرة القدم، وسنخوض مباراة ضد منتخب قوي وفي عالم كرة القدم لم تعد هناك مباراة سهلة ومباراة صعبة".

وكان منتخب عمان قد تعادل مع المغرب دون أهداف في الجولة الثانية لكأس العرب، علما بأنه تلقى هزيمة من السعودية في الجولة الأولى بنتيجة 2-1.