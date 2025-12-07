لم يقدم منتخب مصر الثاني، الأداء المنتظر في منافسات بطولة كأس العرب 2025، حيث إن المستوى لم يرقِ لتحقيق النتائج أو الظهور الذي يعكس قيمة وحجم الكرة المصرية، بعد الاكتفاء بحصد نقطتين فقط من مباراتي الكويت والإمارات.

منتخب مصر الثاني كان قد تعادل بهدف لمثله ضد نظيره الإماراتي، في مباراة أقيمت مساء أمس السبت، على ستاد لوسيل، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبالنتيجة نفسها انتهت مباراة منتخب مصر الثاني ضد الكويت، والتي كانت في افتتاحية مواجهات الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمرحلة المجموعات.

منتخب مصر في كأس العرب

تباين واضح في أداء منتخب مصر الثاني، بين مباراتي الكويت والإمارات، حيث إن الأخيرة نالت قدرًا كبيرًا من الانتقادات بعد المستوى الباهت في غالبية فترات اللقاء، على عكس المواجهة الأولى ضد الكويت، التي شهدت سيطرت من الفراعنة لكن الفرص لم تُترجم بالشكل الصحيح.

وربما تكشف الأرقام إلى أي مدى جاء أداء منتخب مصر الثاني في مباراتيه ضد كأس العرب حتى الآن، والتي جاءت كما يلي:

مباراة مصر ضد الكويت

566 تمريرة (464) ناجحة.

16 عرضية (3) ناجحة.

16 التحام هوائي (5) ناجحة.

18 التحام هوائي (12) ناجحة.

19 محاولة (6) على المرمى (11) خارجها (2) تم منعها.

مصر ضد الإمارات

475 تمريرة (391) ناجحة.

16 عرضية (5) ناجحة.

12 التحام هوائي (5) ناجحة.

12 التحام أرضي (9) ناجحة.

7 محاولات (2) على المرمى (5) خارجها.

لكن ماذا تقول هذه الأرقام وما تعكسه على أداء منتخب مصر في مباراتي الكويت والإمارات، على مستوى هذه المعدلات المختلفة، وربما يتضح الأمر أكثر في شكل مقارنة رقمية بين المواجهتين، كما يلي:

التمريرات: للمصادفة رغم أن معدل التمريرات كان أكبر ضد الكويت، إلا أن التمريرات الناجحة جاءت بنسبة 82% في المباراتين.

العرضيات: من المصادفات الغريبة أيضًا، أن منتخب مصر أرسل نفس العدد في المباراتين، إلا أن نسبة العرضيات الناجحة أمام الإمارات بنسبة 31%.

الالتحام الهوائي: تفوق لاعبي مصر في مباراة الإمارات كان واضحًا، بنسبة 42%، مع الأخذ بالاعتبار أن الالتحامات الناجحة (5) متساوٍ، لكن الإجمالي الكامل كان أقل مما انعكس على النسبة.

الالتحام الأرضي: كان النسبة أكبر أيضًا في مباراة الإمارات بنسبة 75%، مع الإشارة أيضًا إلى أن الالتحامات الناجحة كانت أكثر ضد الكويت، لكن الإجمالي الكامل كان أقل وانعكس على النسبة.

المحاولات: هي أحد هذه العوامل، حيث إنها تعكس مدى السيطرة، ولذلك كانت أكثر ضد الكويت (19) مقارنة بـ(7) فقط أمام الإمارات، على الرغم من تقارب نسبة الفرص الناجحة من إجمالي المحاولات في المواجهة.

كما أن المحاولات التي جاءت خارج المرمى بدت كبيرة في مواجهة الإمارات، نظرًا لقلة إجمالي الفرص (7) بعدما جاءت (5) منها دون خطورة، بالتالي أصبحت نسبة الفشل 71%.

الأرقام عكست مدى سيطرة مصر أمام الكويت، وتراجعها ضد الإمارات، رغم أنها كانت أفضل من الناحية الدفاعية في موقعة الأمس بالنظر إلى الالتحامات الهوائية أو الأرضية، إلا أن المؤشر الخطير أحاط بمعدل الفرص وإهدار الكم الأكبر منها.

ولا يزال يتطلع منتخب مصر للحفاظ على آمال التأهل للدور المقبل من كأس العرب، عندما يواجه نظيره الأردني بعد غد الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.