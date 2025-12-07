أبدى رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، سعادته بمواجهة منتخب مصر في كأس العالم 2026، من أجل الالتقاء مجددًا مع محمد صلاح، الذي سبق ودربه في فريق روما.

قرعة كأس العالم 2026، أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم: منتخب بلجيكا، منتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا.

مدرب بلجيكا يتحدث عن مصر

وقال جارسيا في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب قرعة كأس العالم: "أتطلع إلى مواجهة مصر، لأنني دربت محمد صلاح في روما، إنه لاعب رائع وسأكون سعيدًا جدًا برؤيته مجددًا".

أضاف: "بعد ذلك، لدينا مجموعة مثيرة مع منتخبات لسنا معتادين على مواجهتها، لأنه لا يوجد أي منتخب أوروبي آخر في المجموعة غيرنا، إنها بداية المغامرة، إنها مثيرة للغاية، ولا نستطيع الانتظار حتى نبدأ".

وكان محمد صلاح لعب تحت قيادة رودي جارسيا في روما، 21 مباراة، خلال موسم 15-16، حيث سجل معه 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بإجمالي 7 مساهمات تهديفية.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس العالم 2026، ضد نظيره منتخب بلجيكا، المقرر إقامتها في مدينة سياتل، يوم 15 يونيو المقبل.