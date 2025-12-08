يرى المدير الفني حلمي طولان، مدرب منتخب مصر المشارك في منافسات كأس العرب 2025، أن المباراة المقبلة ضد الأردن صعبة جدًا، موضحًا في سياق منفصل بأن ثقته في لاعبيه لم تهتز أبدًا.

وفشل المنتخب المصري في تحقيق أي فوز في منافسات كأس العرب، مكتفيًا بالتعادل مع الكويت والإمارات على الترتيب، بينما حسم الأردن تأهله إلى دور الـ8 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز من أجل التأهل لربع نهائي كأس العرب، دون النظر لنتيجة مباراة الكويت والإمارات.

مؤتمر طولان قبل مباراة مصر والأردن

وقال طولان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات: "مباراة الأردن صعبة جدًا علينا.. سنواجه منتخبًا قويًا ومنظمًا ويجيد اللعب الحديث، وتأهله لكأس العالم لم يأت من فراغ، كما يملك لاعبين مميزين على كل المستويات سواءً في الدفاع أو الهجوم".

وأضاف قبل لقاء الأردن عصر غدٍ الثلاثاء: "ثقتي في اللاعبين لم تهتز أبدًا.. منتخب مصر المشارك في كأس العرب يضم لاعبين جيدين جدًا، وبذلوا جهدًا جبارًا وخارقًا حتى اللحظة الأخيرة في المباراتين السابقتين".

وواصل تصريحاته: "الكل شاهد كيف تحول منتخب مصر بعد أن استقبل هدفًا سواءً ضد الكويت أو الإمارات، اللاعبون حاولوا وكافحوا من أجل الفوز ولم يقصروا بأي شيء، لذا أريد أن أوجه لهم التحية".

ثم تابع: "التأهل أصبح في أقدام لاعبينا، وبإذن الله سنحقق ذلك أمام الأردن".

قبل أن يختتم: "أشكر جماهير منتخب مصر الحقيقية التي دعمتنا في المباراتين الماضيتين بكأس العرب.. الجماهير الحقيقية هي التي تقف إلى جانب منتخب بلادها في أصعب الأوقات والظروف، وأتمنى إسعادهم".