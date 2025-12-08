تحدث اللاعب محمد شريف لأول مرة عن كواليس واقعة اعتراضه على التبديل في مباراة منتخب مصر الافتتاحية بكأس العرب 2025 أمام الكويت، في حضور المدرب حلمي طولان الذي لم يتأخر في الرد على لاعبه أمام وسائل الإعلام، اليوم الإثنين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن، عصر غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمنافسات كأس العرب.

شريف يوضح كواليس اعتراضه في منتخب مصر

لم يكن شريف سعيدًا باستبداله في مباراة منتخب مصر ضد الكويت، ليدخل في محادثة قصيرة مع المدرب حلمي طولان دون أن تستطع الكاميرات التليفزيونية أن تلتقط ما دار بينهما فيها.

وكشف شريف تفاصيل ما دار مع مدرب منتخب مصر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الأردن، بقوله: "طولان أبويا.. هو أول مدرب يمنحني فرصة اللعب في مركز المهاجم الصريح، وأريد أن أعتذر له عما حدث".

وأضاف: "كل ما حدث هو أنني وضعت يدي على فمي من أجل الكاميرات، وقلت له (كان نفسي أكمل) والمدرب رد (اخرج يا شريف مش وقته)".

وأكمل: "ليس من طبعي أن أعترض أو أن أتحدث مع المدرب أثناء استبدالي، وفعلت ذلك لأن حلمي طولان مثل والدي.. عشت مواقف أصعب بكثير في مسيرتي مع منتخب مصر ولم تكن لي أي ردة فعل".

طولان يرد

كان طولان حاضرًا إلى جانب محمد شريف في المؤتمر الصحفي قبل لقاء مصر والأردن.

وأخذ طولان الكلمة من محمد شريف، ليتابع: "أنا أول من أشركه في مركز المهاجم الصريح مع إنبي، وحصل في ذلك الموسم على وصافة الهدافين في الدوري المصري ثم سارع الأهلي إلى ضمه".

وأنهى تصريحاته: "علاقتي بمحمد شريف مثل علاقة الأب وابنه، والعلاقة بيننا طيبة.. شريف لم يتجاوز في حقي أبدًا، ربما لم يعجبني المشهد نفسه، لكنه لم يتجاوز، ولم أكن لأسمح له بذلك بكل تأكيد".

يشار إلى أن منتخب مصر في حاجة إلى الفوز على الأردن من أجل ضمان التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 دون النظر إلى نتيجة مباراة الإمارات والكويت.