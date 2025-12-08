المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ضمنه سعودي ونيوزيلندي.. طاقم أمريكي يدير مباراة مصر والأردن في كأس العرب

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:29 م 08/12/2025 تعديل في 06:33 م
مصر

منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن طاقم مباراة مصر ضد الأردن، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.

مباراة مصر ضد الأردن، من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 4:30 مساء غد الثلاثاء، على ملعب البيت، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات في المسابقة.

حكام مباراة مصر ضد الأردن

طاقم أمريكي من 4 حكام بمعاونة سعودية ونيوزيلندية، يتولى إدارة مبارة مصر ضد الأردن، الحاسمة في مشوار منتخبنا الوطني من أجل بلوغ ربع نهائي كأس العرب.

ويأتي طاقم حكام مباراة مصر والأردن، المقرر لها على ملعب البيت، مساء غد الثلاثاء، على النحو الآتي:

حكم ساحة: الأمريكي إسماعيل الفتح.

مساعد أول: الأرميكي باركر كوري.

مساعد ثاني: الأمريكي كايل أتكينز.

حكم رابع: النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا.

حكم فيديو: الأمريكي ألين تشابمان.

حكم فيديو مساعد: السعودي عبد الله الشهري.

منتخب مصر يحتاج للفوز على نظيره الأردني لتأمين تأهله للدور المقبل من كأس العرب، بينما التعادل أو الخسارة يهددان مشواره بتوديع البطولة من دور المجموعات.

مصر الثاني
مصر الثاني
أخبار إحصائيات
منتخب مصر منتخب الأردن كأس العرب مباراة مصر والأردن



