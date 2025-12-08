المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وزير الرياضة القطري يحضر مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة الأردن

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:38 م 08/12/2025
منتخب مصر الثاني

لحظة اجتماع وزير الرياضة القطري بمنتخب مصر الثاني

كشف الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، عن حضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الشباب والرياضة القطري، لتدريبات المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، مع الأردن مساء الغد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

كما قام وزير الرياضة القطري بتحية اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة الحاسمة للفراعنة أمام الأردن.

وأوضح حساب اتحاد الكرة أن لقاء الوزير مع المنتخب الوطني يعد لفتة طيبة خاصة في ظل العلاقات الطيبة التي تربطه بهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، علاوة على قيام الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بالحرص على الترحيب بجميع المنتخبات المشاركة في كأس العرب والتي تستضيفها قطر.

وقام حسن فريد، رئيس بعثة منتخب مصر بإهداء وزير الشباب والرياضة القطري، كرة كأس العرب، موقعة من جميع لاعبي المنتخب، تقديرًا لزيارته للمنتخب في مرانه الأخير قبل مباراة الأردن.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة الأردن من أجل حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما حسم المنتخب الأردني التأهل من هذه المجموعة.

اتحاد الكرة حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني وزير الرياضة القطري

