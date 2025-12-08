يستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، بملاقاة نظيره منتخب الأردن، غدًا الثلاثاء.

مباراة مصر والأردن، من المقرر لها أن تقام الساعة 4:30 مساء غد الثلاثاء، على ملعب البيت، في ختام دور المجموعات من كأس العرب.

منتخب مصر في كأس العرب

إلا أنه قبل مباراة منتخب مصر ضد الأردن، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، لوحظ أن معدل العرضيات المرسلة من لاعبي الفراعنة خلال مباراتي الكويت والإمارات، وصلت إلى 32 عرضية.

إلا أنه وفقًا لشبكة "سوفا سكور" أن منتخب مصر أرسل 16 عرضية في كل مباراة ضد الكويت ثم الإمارات، لكن هنا مؤشرين ما بين الكرات الناجحة ومدى استغلالها تبعث برسائل مقلقة.

حيث إن بين (32) كرة عرضية تم إرسالها من جانب لاعبي مصر في المباراتين، لم ينجح منها سوى (8)، أي 25% منها فقط، والتي جاءت على النحو الآتي:

ضد الإمارات: 16 عرضية (5) ناجحة.

ضد الكويت: 16 عرضية (3) ناجحة.

بينما المؤشر الآخر، هو مدى استغلال الكرات العرضية من خلال إمكانية تسديدها بالرأس، حيث إن لاعبي مصر لم يسددوا سوى مرتين بالرأس، فقط أمام الإمارات، بينما لم تشهد مواجهة الكويت أي رأسية.

مما يعني أن هناك (30) كرة عرضية لم يتم استغلالها من جانب لاعبي مصر، للتسديد بالرأس، ذلك مع الإشارة إلى أن هجوم المنتخب المشارك في كأس العرب، سدد على المرمى ضد الكويت والإمارات (8) مرات من أصل (26) محاولة.

ولا يزال يتطلع منتخب مصر للحفاظ على آمال التأهل للدور المقبل من كأس العرب، عندما يواجه نظيره الأردني غد الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.