المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"2 من 32".. سلاح بلا ذخيرة يحبط ظهور منتخب مصر في كأس العرب (أرقام)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:33 م 08/12/2025
مباراة مصر والإمارات

منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب

يستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، بملاقاة نظيره منتخب الأردن، غدًا الثلاثاء.

مباراة مصر والأردن، من المقرر لها أن تقام الساعة 4:30 مساء غد الثلاثاء، على ملعب البيت، في ختام دور المجموعات من كأس العرب.

منتخب مصر في كأس العرب

إلا أنه قبل مباراة منتخب مصر ضد الأردن، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، لوحظ أن معدل العرضيات المرسلة من لاعبي الفراعنة خلال مباراتي الكويت والإمارات، وصلت إلى 32 عرضية.

إلا أنه وفقًا لشبكة "سوفا سكور" أن منتخب مصر أرسل 16 عرضية في كل مباراة ضد الكويت ثم الإمارات، لكن هنا مؤشرين ما بين الكرات الناجحة ومدى استغلالها تبعث برسائل مقلقة.

حيث إن بين (32) كرة عرضية تم إرسالها من جانب لاعبي مصر في المباراتين، لم ينجح منها سوى (8)، أي 25% منها فقط، والتي جاءت على النحو الآتي:

ضد الإمارات: 16 عرضية (5) ناجحة.

ضد الكويت: 16 عرضية (3) ناجحة.

بينما المؤشر الآخر، هو مدى استغلال الكرات العرضية من خلال إمكانية تسديدها بالرأس، حيث إن لاعبي مصر لم يسددوا سوى مرتين بالرأس، فقط أمام الإمارات، بينما لم تشهد مواجهة الكويت أي رأسية.

مما يعني أن هناك (30) كرة عرضية لم يتم استغلالها من جانب لاعبي مصر، للتسديد بالرأس، ذلك مع الإشارة إلى أن هجوم المنتخب المشارك في كأس العرب، سدد على المرمى ضد الكويت والإمارات (8) مرات من أصل (26) محاولة.

مؤشر مقلق يتصدر أرقام منتخب مصر في كأس العرب.. طالع التفاصيل من هنا

ولا يزال يتطلع منتخب مصر للحفاظ على آمال التأهل للدور المقبل من كأس العرب، عندما يواجه نظيره الأردني غد الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

مصر الثاني
مصر الثاني
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس العرب منتخب مصر الثاني منتخب مصر المشارك في كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg