تقترب مقاعد ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، من الحسم بعد الوصول إلى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وانتهت مباريات المجموعة الأولى والثانية في بطولة كأس العرب، وتم حسم المتأهلين عنهما.

وحسم 6 منتخبات تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العرب 2025، ويتبقى مقعدين فقط.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب كل من، فلسطين، وسوريا، والمغرب، والسعودية، والعراق، والأردن.

ويتبقى مقعدين، سوف يتم حسمهما من المجموعة الثالثة الرابعة، حيث تأهل منتخب الأردن عن الثالثة، والعراق عن الرابعة.

ويمتلك منتخب مصر فرصة في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب في حال الفوز على الأردن.

ويلعب منتخب مصر أمام الأردن، في الرابعة والنصف من مساء غدًا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويمتلك منتخب مصر نقطتين في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، خلف الأردن.

وهناك أكثر من سيناريو يحسم تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي، من بينهم التعادل أمام الأردن.. طالع التفاصيل من هنا