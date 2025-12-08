المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

مصر تمتلك الفرصة.. المتأهلون إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:28 م 08/12/2025
كأس العرب

كأس العرب

تقترب مقاعد ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، من الحسم بعد الوصول إلى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وانتهت مباريات المجموعة الأولى والثانية في بطولة كأس العرب، وتم حسم المتأهلين عنهما.

وحسم 6 منتخبات تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العرب 2025، ويتبقى مقعدين فقط.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب كل من، فلسطين، وسوريا، والمغرب، والسعودية، والعراق، والأردن.

ويتبقى مقعدين، سوف يتم حسمهما من المجموعة الثالثة الرابعة، حيث تأهل منتخب الأردن عن الثالثة، والعراق عن الرابعة.

ويمتلك منتخب مصر فرصة في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب في حال الفوز على الأردن.

ويلعب منتخب مصر أمام الأردن، في الرابعة والنصف من مساء غدًا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويمتلك منتخب مصر نقطتين في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، خلف الأردن.

وهناك أكثر من سيناريو يحسم تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي، من بينهم التعادل أمام الأردن.. طالع التفاصيل من هنا

مصر منتخب مصر المغرب العراق سوريا فلسطين كأس العرب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

