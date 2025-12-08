المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يلا كورة يكشف.. كيف يفكر طولان لمواجهة الأردن في كأس العرب؟

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

10:12 م 08/12/2025
مصر

منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب

يبدو أن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب 2025، يستعد لإجراء بعد التغييرات على التشكيل الذي سيواجه منتخب الأردن.

مباراة منتخب مصر ضد الأردن، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب، ستقام في تمام الساعة 4:30 مساء غد الثلاثاء.

منتخب مصر يحتاج إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، لأن أي نتيجة أخرى قد تجعله يودع أو يدخل في حسابات معقدة لمعرفة مصيره.

كيف تخوض مصر مباراة الأردن؟

الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، يتجه لإجراء عدة تغييرات، بحثًا عن أفضل ظهور وتحقيق النتيجة المطلوبة بالانتصار لعبور مرحلة المجموعة.

حيث إنه استقر على بدء كريم العراقي كظهير أيمن، وعودة أكرم توفيق لمركزه الأساسي، في وسط الملعب، مع تواجد الثنائي ميدو جابر في التشكيل الأساسي، على حساب الثنائي مصطفى سعد ميسي وعمرو السولية.

لذا، تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة الأردن، سيضم كل من: محمد بسام في حراسة المرمى، كريم العراقي ورجب نبيل وياسين مرعي ويحيى زكريا، ثم أكرم توفيق وغنام محمد ومحمد النني، وأمامهم ميدو جابر وإسلام عيسى ومروان حمدي.

مصر الثاني
مصر الثاني
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس العرب منتخب مصر الثاني منتخب مصر المشارك في كأس العرب

